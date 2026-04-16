フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、期間限定商品「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を4月22日から発売します。

【写真】“パクチー5倍”がヤバイ！ バーガーに挟まっていない！ 衝撃のビジュアルがコレです！

同社は、2025年12月に、パクチーをこよなく愛するファンが販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を実施。ラクサ、プーパッポンカリー、カオマンガイ、マッサマンカレーの新作商品候補、グリーンカレー、バインミー、ガパオ、トムヤムクンの復活商品候補の中から、それぞれ1位の商品を決定するという形で、約1万人からの投票の結果、カオマンガイとバインミーが選出されたということです。

「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」は、タイの屋台料理として親しまれるカオマンガイを、バーガースタイルで表現。テンメンジャン、コチュジャン、オイスターソースを合わせたオリジナルソースとジューシーなクリスピーチキンに、針ショウガとトマトを合わせて、辛みとうまみ、香りのバランスを追求した一品。旬の国産フレッシュパクチーの風味のアクセントが楽しめます。

一方の「パクチーチキンバーガー バインミー」は、昨年に高い支持を集めた実力派で、クリスピーチキンに、レバーペーストのコク、ほどよい酸味のなます、紫キャベツのマリネを重ね、五香粉とナンプラーで本場の味を表現。パクチーの爽やかな香りが重なり、奥行きのある味わいに仕上がっています。

両バーガーともに、パクチーの量を好みで選択することが可能、リーフレタスに変更することもできます。

価格は、単品で「パクチー1倍」が750円（以下、税込み）、3倍が850円、5倍が950円。6月2日までの販売予定です。

フレッシュネスバーガーでは、「フローズンマンゴーレモネードソーダ」「フローズンライム＆ジンジャーレモネードソーダ」（560円）も期間限定で販売します。

