ドタキャンの後でわかる。男性が本命だけに見せる“リカバリー行動”
「仕事が入って…」「ちょっと予定が変わって…」のように予定変更やドタキャンは、誰にでも起こるもの。でも、男性にとって本命かどうかは、その“後の対応”にしっかり表れます。
キャンセルで“終わらせない”
男性は本命相手には、「悪い！また今度ね」で終わらせません。その場で代わりの日程を提案したり、「いつなら大丈夫？」と具体的に動こうとするものです。関係を続ける前提があるからこそ、そのままにしないでしょう。
“埋め合わせようとする意識”がある
男性は本命の場合、予定を崩したことに対して無意識にバランスを取ろうとします。次に会うときに時間を長めに取ったり、少し気遣いを見せたり。これは義務ではなく、「ちゃんと大事にしたい」という気持ちの表れです。
理由よりも“伝え方が丁寧”
男性は本命相手には、言い訳よりも伝え方に違いが出ます。簡単に済ませるのではなく、きちんと説明し、相手の気持ちを気遣う。ここに、“軽く扱っていないかどうか”がはっきり表れます。
予定変更そのものではなく、“その後どんな対応をしてくれるか”。そこに男性の本音が出ます。流される関係なのか、それともつなぎ止めようとしているのかをしっかり見極めてくださいね。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「返信遅くてごめん」連絡頻度では測れない“大人の本命LINE”の見極め方