この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」が、「【ぽっこりお腹解消】超簡単、鶏むね肉作りおき３品／食べて痩せる！サラダチキン・とりそぼろ」と題した動画を公開しました。食べ痩せトレーナーのよしかさんが、ダイエットに最適な鶏むね肉を使った、しっとり美味しい作り置きレシピを紹介しています。



動画の冒頭でよしかさんは、鶏むね肉について「最強のダイエット食材」と紹介しつつも、「パサついて美味しくない」という弱点に言及。今回はその弱点を克服する3つのレシピを実演しました。



1品目と2品目は、味付けの異なるサラダチキンです。鶏肉にフォークで穴を開けて味を染み込ませやすくし、耐熱袋に調味料と一緒に入れてよく揉み込みます。「薄い鍋を使う」「再沸騰したら火を止める」というコツを押さえ、余熱でじっくり火を通すことで、驚くほどしっとりとした仕上がりに。実食したよしかさんは「ヨーグルト感はほとんど感じない」「マイルドな味噌の味」と絶賛しました。



3品目は、包丁も火も使わずに作れる鶏そぼろです。耐熱ボウルに材料を混ぜ合わせ、電子レンジで2回に分けて加熱するだけで完成。油を一切使わないノンオイル調理のため、ぽっこりお腹の解消にもぴったりです。



お弁当のおかずや、ちょっと小腹が空いた時にも役立つ鶏むね肉の作り置きレシピ。ヘルシーで美味しい一品を、毎日の食卓に取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（各鶏むね肉1枚分）

・腸活サラダチキン：みそ 大さじ1、ヨーグルト 大さじ1、ニンニクすりおろし 小さじ1

・梅味サラダチキン：梅肉 大さじ1、酒 大さじ1、だしの素（顆粒） 小さじ1

・レンジで鶏そぼろ：鶏むねひき肉 1枚分、みりん 大さじ1、しょうゆ 大さじ1、砂糖 小さじ1



［作り方］

■サラダチキン（腸活・梅味共通）

1. 皮を剥いだ鶏むね肉を、フォークで両面まんべんなく刺す。

2. 耐熱ビニール袋に肉と調味料を入れ、よく揉み込んで空気を抜き、袋の口を縛る。

3. しっかり沸騰したお湯に袋ごと入れる。

4. 再沸騰したら火を止め、蓋をして2時間余熱でじっくり火を通す。



■レンジで鶏そぼろ

1. 電子レンジ対応の耐熱ボウルに鶏むねひき肉と調味料をすべて入れ、よく混ぜ合わせる。

2. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3分加熱する。

3. 一度取り出し、スプーンでよく混ぜてそぼろ状にする。

4. 再びふんわりとラップをかけ、さらに3分加熱して完成。