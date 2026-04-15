バレー女子日本代表に石川真佑、佐藤淑乃、和田由紀子ら37名選出 高校生も4人が抜擢、今夏にはロス五輪出場かかるアジア選手権へ
日本バレーボール協会は15日、2026年度の女子日本代表登録メンバー37人を発表した。
■主力に加え高校生4人も選出
就任2年目のフェルハト・アクバシュ監督が選んだメンバーには、昨季主将の石川真佑をはじめ、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃、和田由紀子、セッターの関菜々巳ら実力者が順当に名を連ねた。
また、高校年代からも4人を抜擢。アウトサイドヒッターの忠願寺莉桜（東九州龍谷高）、大雲舞子（八王子実践高）、ミドルブロッカーの山下裕子（共栄学園高）、セッターの小林天音（下北沢成徳高）が選出され、初選出は計14人となった。
今後は選抜メンバーが6月開幕の「バレーボールネーションズリーグ2026」から、9月に愛知・名古屋で行われる「第20回アジア競技大会」までの間、合宿や大会に参加。4月下旬から順次集合し、チーム作りを進めていく。
昨年は世界選手権、ネーションズリーグともに4位とあと一歩でメダルに届かなかった日本女子。今夏にはロサンゼルス五輪出場をかけたアジア選手権大会（中国・天津）が控えており、その戦いぶりに注目が集まる。
■バレー女子日本代表メンバー
◆アウトサイドヒッター
和田 由紀子（NECレッドロケッツ川崎）
石川 真佑（公益財団法人日本バレーボール協会）
佐藤 淑乃（NECレッドロケッツ川崎）
鴫原 ひなた（クインシーズ刈谷）
川添 美優（PFUブルーキャッツ石川かほく）
宮部 愛芽世（大阪マーヴェラス）
廣田 あい（NECレッドロケッツ川崎）
北窓 絢音（SAGA久光スプリングス）
大森 咲愛（筑波大学）
秋本 美空（ドレスナーSC／ドイツ）
佐藤 彩夏（東京女子体育大学）
志摩 美古都（大阪マーヴェラス）
忠願寺 莉桜（東九州龍谷高校）
大雲 舞子（八王子実践高校）
◆ミドルブロッカー
荒木 彩花（SAGA久光スプリングス）
島村 春世（公益財団法人日本バレーボール協会）
山田 二千華（NECレッドロケッツ川崎）
山口 真季（KUROBE アクアフェアリーズ富山）
宮部 藍梨（ヴィクトリーナ姫路）
本田 凜（東レアローズ滋賀）
井上 未唯奈（SAGA久光スプリングス）
馬場 柚希（筑波大学）
甲 萌香（NECレッドロケッツ川崎）
山下 裕子（共栄学園高校）
◆セッター
関 菜々巳（UYBAバレー・ブスト・アルシーツィオ／イタリア）
栄 絵里香（SAGA久光スプリングス）
中川 つかさ（NECレッドロケッツ川崎）
塩出 仁美（大阪マーヴェラス）
花岡 千聡（東レアローズ滋賀）
松井 珠己（PFUブルーキャッツ石川かほく）
二宮 みずき（ヴィクトリーナ姫路）
小林 天音（下北沢成徳高校）
◆リベロ
小島 満菜美（LOVBソルトレークバレーボール／アメリカ）
岩澤 実育（埼玉上尾メディックス）
福留 慧美（ヴィクトリーナ姫路）
西崎 愛菜（大阪マーヴェラス）
西村 弥菜美（SAGA久光スプリングス）