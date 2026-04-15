HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第8話にて、最年少候補生のSAKURAが、ライバルとの圧倒的な実力差をポジティブに捉える驚きのメンタリティを見せた。

【映像】スター性がすごい15歳練習生（スタイル抜群の全身姿も）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開けた。アメリカ行きを決めたのはHIORI（津波古妃織・18歳）、AYANA（桑原彩菜・18歳）、AOI（大谷碧空・19歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の4名。しかしHIORIは7話で辞退を表明し、現在は3名となっている。

レッスン中、経験豊富なAYANAのパフォーマンスを目の当たりにし、AOIが「実力の暴力を受けた」「落ちてしまった」と意気消沈する一方で、SAKURAの反応は対照的だった。

コーチのマーサから「何も感じないの？」と問われると、SAKURAは「私は逆に、なんか『ちょっとヤバいな』みたいな感じじゃなくて、『あ、AYANAすごい！表現が上手になってる』っていう感じになって、『私もやろう！』みたいな。『AYANAみたいに私も輝く感じにしたいな！』って思いながらやりました」と笑顔で回答。

この純粋かつ強靭なメンタリティに、スタジオメンバーも「すごいね、SAKURAちゃん」「感じ方って本当違うから」と感心していた。