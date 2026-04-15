【魔女と傭兵】 2027年 放送開始 日本テレビ系にて

アニメ「魔女と傭兵」が2027年に日本テレビ系にて放送される。

本作は、マイクロマガジン社が発刊する超法規的かえる氏によるライトノベル「魔女と傭兵」を原作としたTVアニメ。孤独な魔女・シアーシャと孤高の傭兵・ジグの本格バトル＆ハイファンタジーな物語が描かれている。

今回の発表に合わせてティザービジュアルやPV、メインキャストなども公開。メインキャストとしては、シアーシャ役を早見沙織さんが、ジグ＝クレイン役を坂泰斗さんが担当。アニメーション制作はエイトビットが担当している。

また、原作者・超法規的かえる氏に監修の書き下ろしショートストーリー第1弾も公開。YouTube「バンダイナムコフィルムワークスチャンネル」にて定期的に公開される。

【あらすじ】

『魔術』や『魔獣』が失われた大陸。

その地で唯一、魔術を操れる得体の知れない恐怖の象徴――『魔女』

人々に恐れられ、忌み嫌われるその存在を討つべく、討伐隊に参加していた孤高の傭兵・ジグ＝クレインは、森の奥深くで『沈黙の魔女』シアーシャと出会う。

両者の壮絶なる殺し合いは傭兵の勝利によって幕を閉じる……と思われた。

だがその幕切れ、魔女は傭兵にとある依頼を申し込む。

「あなたに私の護衛を依頼します。

―私を、誰にも追われない場所まで連れて行ってください」

『孤独な魔女』と『孤高の傭兵』

似て非なる二人の、生きる場所を求めた帰還なき旅が、いま始まる―。

【TVアニメ『魔女と傭兵』ティザーPV】【ティザーPV場面カット】【TVアニメ『魔女と傭兵』ボイスドラマ Vol.1 「期待と不安」】

(C)超法規的かえる・叶世べんち／マイクロマガジン社／魔女と傭兵製作委員会