元警視庁捜査一課の刑事で２０２４年の衆議院選挙に日本維新の会から出馬した高野敦氏が１４日、自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の山林で１３日に発見された子どもとみられる遺体の身元が、行方不明となっていた園部小の安達結希さんと判明した事案について言及した。

京都府警は１４日、司法解剖の結果を説明。遺体は死後相当な期間がたっているとみられ、性別がわからない状態だった。刃物などによる目立った刺し傷や切り傷はなく、死因は不詳だという。死亡した時期は３月下旬とした。事件性の有無は今後の捜査を踏まえて判断する方針だ。

高野氏は「警察発表『今すぐ事件性あるとは言えず』」と警察の見解に触れると、「これは流石に慎重な捜査で片付けられない、何か裏がある」と指摘した。

さらに「腐敗の状況によっては、死因特定できず、病死の可能性も勿論あるだろうが、数キロ離れた山から靴が出た以上、本人が裸足で歩くことは考えられず必ず第三者が絡んでおり、死体遺棄罪、未成年者略取誘拐罪、保護責任者遺棄致死罪など、何らかの犯罪には引っかかるのは明白」。

続けて「第三者が関与しないのは動物が靴２足加えて数キロ先に遺棄した、くらいしか浮かばず、４日間集中捜索の末に靴を発見し、その翌日夕方に突如規制線を張り、直ぐに遺体を発見した経緯は偶然では説明できない」と語った。