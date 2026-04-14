木村カエラ、手作り2段弁当＆子供たちのシール帳公開「栄養バランスバッチリ」「シールびっしりですごい」の声
【モデルプレス＝2026/04/14】歌手の木村カエラが4月13日、自身のInstagramを更新。手作り弁当や子供たちのシール帳を公開した。
【写真】41歳女性歌手「栄養バランスばっちり」手作り2段弁当
木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです。手はたくさん欲しいです」と近況を報告し、「ちょっと振り返りの写真をドドッとあげます」と日常の写真を複数枚投稿。「10.作ったお弁当」と記した10枚目にはつくね、ゆで卵、レンコン料理、紫キャベツなどのおかずと炊き込みご飯の2段の手作り弁当、「12.子供たちのシール帳を見た日」と記された12枚目にはキラキラのシールやぷっくりしたシールなどがたくさん貼られている子供たちのシール帳が収められている。
この投稿に、ファンからは「栄養バランスばっちりなお弁当」「バタバタでもちゃんとお弁当作るの尊敬」「美味しそう」「可愛いシール帳娘さんのかな？」などと反響が寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳女性歌手「栄養バランスばっちり」手作り2段弁当
◆木村カエラ、手作り弁当＆子供たちのシール帳公開
木村は「3月末からここまで、怒涛の日々で、ようやく少し新生活に慣れてきたところです。バッタバタの日々。バッタになりそうです。手はたくさん欲しいです」と近況を報告し、「ちょっと振り返りの写真をドドッとあげます」と日常の写真を複数枚投稿。「10.作ったお弁当」と記した10枚目にはつくね、ゆで卵、レンコン料理、紫キャベツなどのおかずと炊き込みご飯の2段の手作り弁当、「12.子供たちのシール帳を見た日」と記された12枚目にはキラキラのシールやぷっくりしたシールなどがたくさん貼られている子供たちのシール帳が収められている。
◆木村カエラの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「栄養バランスばっちりなお弁当」「バタバタでもちゃんとお弁当作るの尊敬」「美味しそう」「可愛いシール帳娘さんのかな？」などと反響が寄せられている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
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