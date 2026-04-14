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理想の相手はプロが引き出す！結婚相談所で条件以上の出会いを生む「ペアメイキング」の実態

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ZWEIチャンネル【公式】が「【ツヴァイ独自】成婚に近づきやすい「ペアメイキング」出会いの瞬間をのぞき見｜30代男性編」を公開した。本動画では、データだけでは測れない相性をプロが見極める「ペアメイキング」の仕組みと、お見合い当日のリアルなやり取りを公開している。



マリッジコンサルタントの徳田氏によると、「ペアメイキング」はお見合いの承諾率が非常に高く、会員からも好評を得ている人気の出会い方であるという。動画では、複数のコンサルタントが集まり、30代男性の年収や趣味、人柄を分析して相手を検討する様子が収められている。会員全体の中からその人に合う相手を導き出せるのは、自社会員数が多いツヴァイならではのサービスだと説明した。



お見合い当日、男性はお相手の顔もプロフィールも知らない状態で、お見合いの会場となったツヴァイ店舗へ向かった。対面後、マイページ上で互いのプロフィールを確認すると、趣味などの共通点は「半分くらい」であることが発覚。男性は「あまり一致していない」と緊張気味だったが、女性は「同じすぎると…」「結構私は多様性を重要視したい」と語り、「違う方の方が、自分が知らなかったことに気づけたりして楽しい」とポジティブに受け止めた。その後、よく行く街や神社巡り、野球観戦の話題で自然と会話が弾み、あっという間に30分の対面時間が終了した。



終了後のインタビューで男性は、年齢や職業などパートナーに求めるものが「結構ホワッとしている」と明かした。しかし、事前の面談でコンサルタントが潜在的な希望を引き出しており、「会ってみて気づいた部分がある」「全てツヴァイ側で深掘りしてやっていただける所が良いなと思った」と振り返っている。



対面後、意気投合した2人はそのままカフェへと向かった。プロの客観的な視点で自身の潜在的なニーズを掘り起こす「ペアメイキング」は、婚活において新しい視点をもたらす重要なアプローチであると結論付けている。