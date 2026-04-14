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海外不動産投資家の宮脇さき氏が明かす、富裕層がこぞって投資する「最大の資産」と、1日3分の運動で「死亡リスクが4割下がる」驚きの事実

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海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「投資家にとって〇〇は最大の資産！日本人に迫るリスクを4割以上下げる方法をお話しします！」と題した動画で、投資家や富裕層にとって「最大の資産」である健康を守るため、現代の日本人が抱えるリスクとその具体的な解決策について解説している。



まず、現代の日本人が直面する大きな健康リスクとして「座りすぎ」を挙げている。シドニー大学の調査によると、日本人の座位時間は1日平均7時間以上と世界ワーストであり、長時間の着座は血流の悪化やインスリン感受性の低下を招くと指摘。さらに「座りすぎは新しい喫煙と同じだ」という海外の医師の言葉を引用し、週に数回ジムに通うだけではその害を相殺できないと警鐘を鳴らした。



その解決策として提示されたのが、「エクササイズスナック」というアプローチである。これは、おやつをつまむように1回1～2分の短い運動をこまめに取り入れる方法だ。1日トータルで3～4分の激しい身体運動を行うことで「死亡のリスクが38～40%低下する」というデータも紹介され、まとまった時間を確保できなくても日々の隙間時間で実践できる手軽さが強調されている。



もう一つの重要なテーマとして、日常的に飲まれているコーヒーのコントロール方法に言及した。就寝前のカフェイン摂取が睡眠の質を低下させるだけでなく、「起きてすぐはコルチゾールという自然な覚醒ホルモンが出ている」ため、起床後90～120分程度はカフェインを我慢すべきだと解説。体内のアデノシンがある程度溜まってからコーヒーを入れることで、午後のクラッシュを防げるという。



終盤に、世界の富裕層が健康をコストではなく「投資」として捉え、莫大な資金を投じている現状を紹介。最後に宮脇氏は「病気になる前に防ぐメディシン3.0の考え方が広まる中、健康寿命を延ばすための日々の小さな習慣づくりが、最もリターンの大きい自己投資である」と動画を締めくくった。