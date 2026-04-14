第1打席に死球を受け、連続試合出塁は47となった

【MLB】ドジャース 4ー0 メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地で行われたメッツ戦の第1打席に右背中付近に死球を受けた。絶叫して苦悶の表情を浮かべ、球場はブーイングが起きた。これに米記者たちも次々と反応した。

米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者「ショウヘイ・オオタニが右肩に死球を受け、ドジャースタジアムで私が今まで聞いた中で最大級のブーイングが起きた。しかし、彼は大丈夫そうだ。試合に出場し続けている」と状況を伝えた。

また地元紙「カリフォルニア・ポスト」のドジャース番を務めるジャック・ハリス記者も「二刀流のスーパースターは大声を上げ、右腕をぶらさげながら一塁へ走って行った。今のところ出場し続けているが、（大谷は）快く思っていないように見えた」と大谷の様子を綴り、地元メディア「ドジャース・ネーション」は「試合開始（直後に）ショウヘイが死球？ マジかよ？」と心配した。

大谷はこれで昨年から続く連続試合出塁を「47」に伸ばし、日本人記録をさらに更新した。しかし塁上でも患部を気にするなど、心配な打席となってしまった。（Full-Count編集部）