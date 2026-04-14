14日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比27.8％増の4003億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同34.0％増の3310億円だった。



個別ではグローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> 、ＮＥＸＴ ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、グローバルＸ ＵＳ テック・配当貴族 ＥＴＦ <283A> など20銘柄が新高値。Ｏｎｅ ＥＴＦ 日本国債 高クーポン <492A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、日経平均ベア上場投信 <1580> 、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が6.17％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.73％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.61％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.38％高、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> が3.79％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は7.52％安、ＮＺＡＭ 全世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <537A> は3.76％安、ｉシェアーズ ＪＰＸ／Ｓ＆Ｐ 設備・人材投資 ＥＴＦ <1483> は3.63％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は3.61％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.50％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1374円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2097億円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1992億5700万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が369億1000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が238億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が162億9800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が153億5700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が124億2300万円の売買代金となった。



株探ニュース