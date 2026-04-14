あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第205回】短距離・内枠・人気馬でマークされるなど、こんな条件が揃ったら不利ですよね。不利な条件がどこまで揃ったら馬券から外すのか知りたいです（30代・男性・会社員）

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今週は桜花賞。昨年は阪神ジュベナイルフィリーズの1.2着が逆の決着でしたが、今年はそのまま1.2着の決着。これだけ馬がいて、この結果は凄い。チャンピオンズカップに関しては2023.2024年では1.2.3着が全く一緒という結果に。この確率って相当だと思う。で、馬券は外れました。

オークスはアランカールからいくかなぁ。来週の皐月賞は楽しみだなぁ。

質問行きましょう！

競走馬の能力比較はそう簡単ではありません。桜花賞でいえば、ギャラボーグがクイーンカップを9着に大敗した後に阪神ジュベナイルフィリーズと同様に2着にきました。これは何でしょう？

まずは左回りが良くなかったというのが言われてるところですね。新馬戦は新潟で2着に負けてるし。一方で右回りは阪神しか走ってませんが、未勝利勝ち、G1で連続2着と好相性です。もしかしたら右回りでも中山や京都は苦手かもしれません。調子もあるし、馬の気分的なものもあるかもしれません。

今回のリリージョワは買ってる人からすると最悪だったでしょう。発馬前にゲートから飛び出してしまい、馬体検査までして外枠発走ですからたまったもんではありません。

スターアニスは強かったですが、阪神でG1連勝も他の競馬場ではどういったパフォーマンスなのかは分かりません。実際小倉でも負けてるし、G1で2勝のわりに中京のG3では2着に敗れています。次にどこを使うか分かりませんが、オークスは距離も合わないし、僕はもし出走しても買わないでしょう。

でも、もし出たら人気するでしょう。G1連勝ですから。

ただ、距離や競馬場が変わると同じような走りが出来るかは分かりません。ここが肝になります。人気は基本的に成績が重要視されます。今回のリリージョワも無傷の3連勝で人気でしたが、未知の距離、おまけに外枠発走で蓋を開けたら11着でした。前にも行けなかったし。今回のトラブルが成績に現れたのか、そもそも1600は長いとか、坂のあるコースがダメだとか、色んな要素が絡み合った結果が大敗なのかもしれません。

人気はその馬の実力を表したものではありません。来る確率を表したものでもありません。ただ、多くの人が買っているというだけです。そして、多くの人が買っているということは配当は安く、妙味も生まれません。美味しい馬券は、危険な人気馬を見つけ、好走出来る可能性のある穴馬を見つけるところから始まります。



今週のギャンブル格言【人気は馬の実力を表したものでも、来る確率を表したものでもない。】





外枠で好走してて、馬柱に上位の成績が並んでいるが、今回は内枠だとか、逆に内枠で凡走を繰り返している馬が今回は外枠とか。周りの馬が逃げ馬が多いか、差し馬が多いかによっても違います。

自分が逃げ馬なら、周りの馬が差し馬が多ければ楽に先手が取れるし、自分が差し馬なら周りが逃げ馬が多い方がスペースは作れることが多いです。こういう細かい部分は人気に反映されづらいです。

最近は皆さん馬券が上手で、そういうことも加味して買う人も増えたので、想定人気よりも人気してしまうことも多々あります。結局はそのマイナス要素と能力の比較がどういう結果を生むかを測るのが予想です。

例えば、一般の人がウサイン・ボルトと走っても勝てるわけがありません。

これが、ウサイン・ボルトが背中に誰かをおんぶして走ったら、中には勝てる人も現れるでしょう。それでも勝てない人もいます。では、ウサイン・ボルトが水中で、一般の人が陸を走るとしたら？ そうなるとほとんどの人がウサイン・ボルトに勝てるようになります。

つまり、能力が上でも、マイナス要素があれば負けるのです。そのマイナス要素と穴馬のプラス材料と、そういうことを測るのが予想なのです。距離、コース、調子、トラックバイアス、馬体重、枠などなど、どれだけ有利不利があるか見極めましょう。

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ