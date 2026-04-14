BTSが『Rolling Stone』誌の全世界16ヵ国版の表紙をジャック！「僕たちはただの韓国のボーイバンドです」

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BTSを表紙に起用した『Rolling Stone Japan』8月号スペシャル号（6月25日発売）発売が決定。本企画は米Rolling Stone誌の国際版である全16ヵ国すべてにおいて表紙およびカバーストーリーを展開するという完全グローバル規模のプロジェクトとして実施される。

日本版は、US版の完全翻訳記事に加え、日本オリジナルの東京ドーム公演レポート記事やアルバムレビューなどを掲載したBTSスペシャル号となる。

■完全体として復活を遂げたBTSの“今”が詰まった一冊

今回取材を担当したのは、2021年にRolling StoneのBTSカバーストーリーを執筆したシニアライターのBrian Hiatt。取材は2月にソウルで行われ、約6年ぶりとなる全曲新録アルバム『Arirang』に至るまでの歩みについて話を聞き、さらにグループ全体へのインタビューに加え、7人それぞれへの個別インタビューも実施された。

カバーストーリーのインタビューでは、兵役を終えグループとして再び集結するまでの困難や、あらたな音楽を共に生み出していくうえでの繊細なプロセスについて、メンバーが率直に語っている。

さらに、グループとしてあらたなサウンドに挑戦する姿勢にも深く迫り、RMがさらなる挑戦をグループに促したこと、J-HOPEがソロ活動を経てあらためてグループの力を実感したことなど、それぞれの貢献や葛藤が明かされている。本特集は、唯一無二の歩みを続けるBTSの“今”を映し出す、決定版とも言える内容となっている。

日本版は、US版のグループインタビューと個別インタビューをすべて完全翻訳し一冊に収録。また、7人完全体として約7年ぶりとなる東京ドームでの来日公演のレポートに加え、アルバム完全レビュー記事なども収録したBTSスペシャル号となる。完全体として復活を遂げたBTSの“今”が詰まった一冊に注目だ。

メイン写真：『Rolling Stone Japan vol.35』表紙 Photographs by Pak Bae

■BTS インタビュー ※抜粋

■書籍情報

2026.06.25 ON SALE

『Rolling Stone Japan』vol.35（2026年8月号）

■関連リンク

『Rolling Stone Japan』OFFICIAL SITE

https://rollingstonejapan.com/

BTS OFFICIAL SITE

https://bts-official.jp/

https://www.universal-music.co.jp/bts/