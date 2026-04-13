「ま、まじか」山下健二郎、ライブに来たSTARTOアイドルとのツーショット公開！ 「推しのライブに推しが」
三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎さんは4月12日、自身のInstagramを更新。STARTOアイドルとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】山下健二郎＆STARTOアイドルのツーショット
ファンからは「ま、まじか」「ZIPが結んだご縁」「木金コンビ最高です」「同じメンカラ同士」「推しのライブに推しが」「こんな2ショットが見られる時が来るなんて…」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】山下健二郎＆STARTOアイドルのツーショット
「こんな2ショットが見られる時が来るなんて…」山下さんは「Snow Manの阿部ちゃんありがとう スタジアムLIVE見に来てくれて感謝です！」とつづり、1枚の写真を投稿。Snow Manの阿部亮平さんとのツーショットです。2人は、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）にて、それぞれ木曜日と金曜日のパーソナリティーを務める間柄。『ZIP！』ポーズで仲良く撮影しています。
3月まで火曜パーソナリティーを担当同番組では、3月まで火曜日のパーソナリティーを務めていた山下さん。3月24日の投稿では「約8年、”火曜ZIP!”ありがとうございました!!」とつづり、出演者との集合ショットを公開していました。木曜日のパーソナリティーとなり、さらなる活躍を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)