4月11日、女優の新木優子が、元「Hey! Say! JUMP」の中島裕翔と結婚を発表し、大きな注目を集めた。祝福ムードに包まれたが、SNSでは過去に新木が出演した番組での “食事マナー” が物議を醸している。

問題となったのは、2023年12月に新木が出演したドキュメンタリー番組『情熱大陸』（TBS系）。3年前の番組が注目を集めたのには、理由がある。

「同番組は、20代最後の1年となる新木さんに密着する内容でしたが、食事の席で恋愛について話す場面があり、結婚を発表したことで注目を集め、SNSでこのシーンの切り抜き動画が拡散されました。

ただ、新木さんが料理を食べたあと、コップの水で口をゆすいで飲み込む場面があり、Xユーザーの間で “マナー違反” と指摘されてしまったのです。また、テーブルに肘をついており、こちらにも厳しい意見があがりました」（芸能記者）

食事の席での口ゆすぎに関して、Xでは

《話よりお水グチュグチュゴックンの方が気になって内容入ってこないンゴね》

《こんなことする人初めて見た…無理すぎる》

《これする人きらいすぎる》

など、厳しい声があがっている。

「カメラが密着していたため、歯に食べものがつかないように配慮したのではないかと見る向きもあるようです。ただ、口をゆすぐのであれば、離席して見えないところでやってほしいと考える人もいたようで、ゆすいだあとに飲み込む行為にも意見が分かれています。

また、テーブルに肘をつく行為は、姿勢が崩れて相手に不快な印象を与える恐れがあるため、マナー違反とされています。最近も、木村拓哉さんが4月4日のYouTubeで、そば店で食事中に肘をつき物議を醸しました」（前出・芸能記者）

新木は、2014年にファッション誌『non-no』の専属モデルを務めたあと、女優として多くのドラマに出演し、知名度を高めた。一方で、食事の席では違った一面が認知されていた。

「165センチでスラッとした細身のスタイルが特徴的な新木さんですが、自身のYouTubeやバラエティ番組のロケでは豪快な食べっぷりを見せていました。

YouTubeでは、1日でラーメン店を3軒はしごしたり、大きく口を開けてステーキを頬張る気取らない姿が好評です。ただ、どんな料理もきれいに食す姿が好感を持たれていたため、今回の口ゆすぎにギャップを感じる人もいたのかもしれません」（同前）

20代最後の密着企画で思わぬ波紋を呼んだが、32歳になり、食事の席での振る舞いもアップデートされているはずだ。