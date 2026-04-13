毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は乾燥・送風アイテムです。

サーキュレーターや扇風機など羽根物家電は日常でのメンテナンスが超重要。1週間ほど連続使用すると、ファンやファンカバーの周囲や裏面にホコリ、さらにこの時期には花粉が付着してしまうことも！

どの送風系製品もファンやファンカバーを簡単に取り外しでき、これらを定期的に水で洗浄することが快適に運用するための大基本。また、ハンディファンは帰宅時に玄関前で衣服に付着した花粉の払い落としにも有効。体に向けて上から下に送風することで、家の中に花粉を持ち込まないようにしましょう！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【1年を通して部屋干しで大活躍！】

プラズマクラスター衣類乾燥除湿機 CV-UH160

シャープ／実勢価格各8万4800円前後

近年、花粉対策としての部屋干し時にも大人気の衣類乾燥機。湿度の高い梅雨時、気温の低い冬でも効率良く衣類を乾燥できる「オールシーズン・ハイブリッド方式」を採用。

梅雨時でも約2kgの洗濯物を最短54分、冬場なら70分で乾燥。部屋干し時の生乾き臭を消臭する「プラズマクラスター25000」、排水が簡単にできる「感動タンク」機能にも注目！

【二刀流サーキュレーター！】

2WAYサーキュレーター RC-AA30

象印マホービン／実勢価格各2万1780円前後／4月11日発売

「スマートルーバー」を搭載することで、扇風機のような柔らかい風と、サーキュレーター独自の直進性のある強風の2種類を切り替えることが可能。衣類乾燥モードは素早く乾燥できる「スポット」と、大量の洗濯物に対応する「ワイド」の2種類が用意されている万能モデル！

【汎用性が高すぎるサーキュレーター！】

スマートサーキュレーター（スタンド型）

SWITCHBOT／1万5980円

2400mAhの大容量バッテリーを内蔵して、最長28時間の連続稼働を実現。本体のタッチパネル、付属リモコン、専用アプリからのスマホ操作で風量調整やタイマーのセットが可能。

さらに、別売りのハブ製品と組み合わせ、音声操作にも対応する汎用性の高さも注目。本体にはアンビエントライトが搭載されて寝室での利用時は間接照明的な使い方もできますよ！

【特大サイズのハンディファン！】

ゴリラの扇風機

ドウシシャ／各3278円

ファン部分の直径は約16.5cm！ ゴリラの顔サイズをイメージした超大型のハンディファン。当然、風量も多く一般的な製品の約3倍。最大約10時間もバッテリー駆動でき、ハンディ部分を折り畳めば卓上扇風機としても活用できますよ！

取材・文／直井裕太