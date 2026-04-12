かつて日本でも活躍した金髪美女レスラーによる、ベルトへの異常な愛情。ぶっ飛んだ世界観のSNS投稿が話題を呼んでいる。

【画像】金髪美女、大胆赤ドレスで“ベルトとデート”

WWE女子スーパースターのブレイク・モンローが12日、自身のインスタグラムを更新。ベルトを片手に大型車と2ショットを決めるオフショットを公開した。

公開された写真では、タイトな赤のミニドレスに黒のハイヒールという華やかな装いのブレイクが、漆黒の大型SUVと共にポーズを決めている。車の窓から大胆に身を乗り出し、逆さまになって微笑むショットや、バックミラー越しに口紅を塗り直す姿など、彼女のニックネームである「ザ・グラマー」にふさわしい、映画のワンシーンのような構図が印象的だ。そして、その傍らには常にNXT女子北米王座のベルトが添えられている。

ブレイクといえば、かつて日本（スターダム）のリングで「マライア・メイ」の名で暴れ回り、その美貌と強気なファイトスタイルで頂点を極めたキャリアの持ち主だ。WWE移籍後もその勢いは衰えず、直近のNXT放送では王者テイタム・パクスリーからベルトを強奪し、その後も「自分のもの」として扱い続けるなど、異常なまでのベルトへの執着心が話題となっている。先日行われた『NXT Stand & Deliver』での王座戦を経てなお、彼女は自らを正当な王者であると誇示し続けており、そのナルシスティックで狂気的なキャラクターがファンの視線を釘付けにしている。

ブレイクはこの投稿に「brb got a hot date with my new title #twotime（ちょっと失礼、新しいタイトルと熱いデートなの #2度目）」とメッセージを添えた。ベルトを単なる王座の証ではなく、まるで最愛のパートナーかのように扱う彼女の独特な世界観は、次なる抗争へのさらなる火種となりそうだ。

なお偏愛キャラを貫く彼女のスタンスをファンは受け入れている様子で、「美しい」「世界一の美女」「アイコニックだ」「素敵なドレス」といったコメントが寄せられていた。

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