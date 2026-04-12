徳島や宮崎が5発大勝 大宮は松本に4失点敗戦…“福島ダービー”はいわきが制す／J2・J3百年構想第10節
明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド第10節の16試合が12日に行われた。
RB大宮アルディージャは松本山雅FCに1−4で敗戦。先制された後に追いついたものの、前半終盤に突き放されると、後半にも追加点を浴びた。同グループの“福島ダービー”はいわきFCが3−2で制して首位キープ。ジュビロ磐田は最下位AC長野パルセイロから先制点を守りきれなかったものの、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。
WEST-Aの首位徳島ヴォルティスは、トニー・アンデルソンの2ゴールなどでカマタマーレ讃岐に5−0で圧勝。高知ユナイテッドSCはアルビレックス新潟に逆転勝利。愛媛FCは3点リードから2点を追い上げられたものの、奈良クラブから逃げ切り3−2で勝利した。
EAST-Aの首位に立つベガルタ仙台は、SC相模原を下して開幕からの無敗をキープ。湘南ベルマーレはブラウブリッツ秋田との直接対決を制して2位に浮上した。栃木SCは最下位のザスパ群馬に5−1で大勝。栃木シティは山下敬大が2ゴールを挙げたものの4失点を喫し、ヴァンラーレ八戸に2−4で敗れた。
テゲバジャーロ宮崎は土信田悠生の2ゴールなどでロアッソ熊本を5−0で粉砕。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはガイナーレ鳥取に逆転勝利で勝ち点差「4」をキープした。レイラック滋賀FCは2連勝を達成し、サガン鳥栖は2試合ぶりの白星を掴んだ。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
【EAST-A】
ブラウブリッツ秋田 0−1 湘南ベルマーレ
モンテディオ山形 1−0 横浜FC
栃木SC 5−1 ザスパ群馬
栃木シティ 2−4 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 0−3 ベガルタ仙台
【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府 2−1 北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜 1−2 藤枝MYFC
AC長野パルセイロ 1−1（PK戦：1−4） ジュビロ磐田
福島ユナイテッドFC 2−3 いわきFC
松本山雅FC 4−1 RB大宮アルディージャ
【WEST-A】
FC大阪 1−2 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 0−5 徳島ヴォルティス
愛媛FC 3−2 奈良クラブ
高知ユナイテッドSC 2−1 アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢 0−0（PK戦：4−3） FC今治
【WEST-B】
大分トリニータ 1−2 レノファ山口FC
レイラック滋賀FC 2−1 FC琉球
ギラヴァンツ北九州 0−1 サガン鳥栖
ロアッソ熊本 0−5 テゲバジャーロ宮崎
鹿児島ユナイテッドFC 3−1 ガイナーレ鳥取
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（26／＋11）
2位 湘南（24／＋12）
3位 秋田（22／＋6）
4位 山形（14／0）
5位 栃木SC（13／0）
6位 八戸（12／＋1）
7位 相模原（12／−2）
8位 横浜FC（11／−1）
9位 栃木C（9／−11）
10位 群馬（7／−16）
【EAST-B】
1位 いわき（23／＋7）
2位 甲府（20／＋6）
3位 大宮（19／＋10）
4位 松本（18／＋10）
5位 岐阜（18／＋4）
6位 藤枝（15／＋1）
7位 磐田（10／−6）
8位 札幌（10／−7）
9位 福島（8／−11）
10位 長野（6／−14）
【WEST-A】
1位 徳島（24／＋22）
2位 富山（21／＋7）
3位 高知（21／＋6）
4位 新潟（16／0）
5位 金沢（14／−6）
6位 愛媛（13／−1）
7位 讃岐（12／−11）
8位 FC大阪（11／−2）
9位 今治（10／−4）
10位 奈良（8／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（27／＋16）
2位 鹿児島（23／＋7）
3位 鳥栖（15／＋1）
4位 山口（15／0）
5位 大分（14／0）
6位 熊本（13／−2）
7位 滋賀（10／−2）
8位 鳥取（11／−5）
9位 琉球（9／−6）
10位 北九州（7／−9）
▼4月17日（金）
【WEST-A】
FC大阪 vs 愛媛
▼4月18日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 栃木C
湘南 vs 群馬
【EAST-B】
札幌 vs 松本
大宮 vs 磐田
甲府 vs 藤枝
【WEST-A】
新潟 vs 今治
奈良 vs 讃岐
徳島 vs 金沢
【WEST-B】
山口 vs 鹿児島
琉球 vs 北九州
▼4月19日（日）
【EAST-A】
秋田 vs 横浜FC
山形 vs 八戸
栃木SC vs 相模原
【EAST-B】
福島 vs 岐阜
いわき vs 長野
【WEST-A】
富山 vs 高知
【WEST-B】
滋賀 vs 大分
鳥取 vs 宮崎
熊本 vs 鳥栖
RB大宮アルディージャは松本山雅FCに1−4で敗戦。先制された後に追いついたものの、前半終盤に突き放されると、後半にも追加点を浴びた。同グループの“福島ダービー”はいわきFCが3−2で制して首位キープ。ジュビロ磐田は最下位AC長野パルセイロから先制点を守りきれなかったものの、PK戦を制して勝ち点「2」を獲得した。
EAST-Aの首位に立つベガルタ仙台は、SC相模原を下して開幕からの無敗をキープ。湘南ベルマーレはブラウブリッツ秋田との直接対決を制して2位に浮上した。栃木SCは最下位のザスパ群馬に5−1で大勝。栃木シティは山下敬大が2ゴールを挙げたものの4失点を喫し、ヴァンラーレ八戸に2−4で敗れた。
テゲバジャーロ宮崎は土信田悠生の2ゴールなどでロアッソ熊本を5−0で粉砕。追いかける鹿児島ユナイテッドFCはガイナーレ鳥取に逆転勝利で勝ち点差「4」をキープした。レイラック滋賀FCは2連勝を達成し、サガン鳥栖は2試合ぶりの白星を掴んだ。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。
■J2・J3百年構想リーグ第10節
【EAST-A】
ブラウブリッツ秋田 0−1 湘南ベルマーレ
モンテディオ山形 1−0 横浜FC
栃木SC 5−1 ザスパ群馬
栃木シティ 2−4 ヴァンラーレ八戸
SC相模原 0−3 ベガルタ仙台
【EAST-B】
ヴァンフォーレ甲府 2−1 北海道コンサドーレ札幌
FC岐阜 1−2 藤枝MYFC
AC長野パルセイロ 1−1（PK戦：1−4） ジュビロ磐田
福島ユナイテッドFC 2−3 いわきFC
松本山雅FC 4−1 RB大宮アルディージャ
【WEST-A】
FC大阪 1−2 カターレ富山
カマタマーレ讃岐 0−5 徳島ヴォルティス
愛媛FC 3−2 奈良クラブ
高知ユナイテッドSC 2−1 アルビレックス新潟
ツエーゲン金沢 0−0（PK戦：4−3） FC今治
【WEST-B】
大分トリニータ 1−2 レノファ山口FC
レイラック滋賀FC 2−1 FC琉球
ギラヴァンツ北九州 0−1 サガン鳥栖
ロアッソ熊本 0−5 テゲバジャーロ宮崎
鹿児島ユナイテッドFC 3−1 ガイナーレ鳥取
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
【EAST-A】
1位 仙台（26／＋11）
2位 湘南（24／＋12）
3位 秋田（22／＋6）
4位 山形（14／0）
5位 栃木SC（13／0）
6位 八戸（12／＋1）
7位 相模原（12／−2）
8位 横浜FC（11／−1）
9位 栃木C（9／−11）
10位 群馬（7／−16）
【EAST-B】
1位 いわき（23／＋7）
2位 甲府（20／＋6）
3位 大宮（19／＋10）
4位 松本（18／＋10）
5位 岐阜（18／＋4）
6位 藤枝（15／＋1）
7位 磐田（10／−6）
8位 札幌（10／−7）
9位 福島（8／−11）
10位 長野（6／−14）
【WEST-A】
1位 徳島（24／＋22）
2位 富山（21／＋7）
3位 高知（21／＋6）
4位 新潟（16／0）
5位 金沢（14／−6）
6位 愛媛（13／−1）
7位 讃岐（12／−11）
8位 FC大阪（11／−2）
9位 今治（10／−4）
10位 奈良（8／−11）
【WEST-B】
1位 宮崎（27／＋16）
2位 鹿児島（23／＋7）
3位 鳥栖（15／＋1）
4位 山口（15／0）
5位 大分（14／0）
6位 熊本（13／−2）
7位 滋賀（10／−2）
8位 鳥取（11／−5）
9位 琉球（9／−6）
10位 北九州（7／−9）
■今後の対戦カード
▼4月17日（金）
【WEST-A】
FC大阪 vs 愛媛
▼4月18日（土）
【EAST-A】
仙台 vs 栃木C
湘南 vs 群馬
【EAST-B】
札幌 vs 松本
大宮 vs 磐田
甲府 vs 藤枝
【WEST-A】
新潟 vs 今治
奈良 vs 讃岐
徳島 vs 金沢
【WEST-B】
山口 vs 鹿児島
琉球 vs 北九州
▼4月19日（日）
【EAST-A】
秋田 vs 横浜FC
山形 vs 八戸
栃木SC vs 相模原
【EAST-B】
福島 vs 岐阜
いわき vs 長野
【WEST-A】
富山 vs 高知
【WEST-B】
滋賀 vs 大分
鳥取 vs 宮崎
熊本 vs 鳥栖