ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』で、リーダーのやまとが企画内容に猛反論し、収録を放棄してスタジオを去るという波乱の展開があった。

【映像】コムドット・やまと、ブチギレの瞬間

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

不穏な空気が流れたのは、新ミッション「街に出て100回の盗撮に耐えられなければパイ」が発表された瞬間だった。一般人によるXの盗撮ポストが1件あるごとに賞金が10万円減額されるという内容に、やまとは苛立ちを隠せない様子。

やまとは「盗撮っていうダメな行為を促すミッションなの、普通にヤバない？」と不快感を露わに。さらに怒りは収まらず、「企画にセンスない」「一回CM入れて。プロデューサーさん呼んでもらってもいいですか？」と猛烈な批判を浴びせた。

ひゅうがが 「ヤバい事態みたいな雰囲気出すな（笑）」とフォローを試みるも、やまとは「これをやること自体のほうがヤバい。俺、こんなの絶対キレるし」と怒り心頭。メンバーから「ヤバい事態になってるから外で話さないと」と促され、本当にスタジオを飛び出してしまった。残されたメンバーは「彼は本当に盗撮が嫌いだからね」とやまとの心中を察し、ガチギレしたリーダーを本気で心配する様子を見せていた。

しかし、この衝撃的な展開はすべて番組側が仕掛けたドッキリだった。実は収録の6時間前、番組はメンバーには内緒で、やまとにあるチャレンジを依頼。後ほど番組が提示する企画に対し、あえてキレて帰るフリをする。その後、残された4人には「やまと抜きで賞金を目指して配信を続けるか」「賞金をすべて諦めて配信を中止するか」という究極の二択を委ねるといった内容だった。

別室のモニタリングルームから、困惑するメンバーをニヤニヤしながら見守るやまと。「怒ってないよー」と茶目っ気たっぷりにカメラに向かって手を振ると、メンバーがどちらを選択するかを予想。やまとは「僕のメンバーは責任感も正義感も強い。必ず配信を続けると思います」と、迷わず「続行」に太鼓判を押した。

果たして、リーダー不在という絶体絶命の状況下で、残された4人が導き出した答えとは。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。

