「名物のおはぎが美味しい」グルメも楽しめる“宮城県の温泉地”ランキング！ 2位「松島温泉」を抑えた1位は？【2026年調査】
桜の便りが各地から届き始め、爽やかな風とともに外歩きや食べ歩きがより一層楽しくなる行楽シーズンがやってきました。湯けむり情緒とともに、地元の特産品や趣向を凝らしたグルメも心ゆくまで楽しめる注目のスポットをご紹介します。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「日本三景・松島の絶景を眺めながら、新鮮な牡蠣や海産物を使った料理が楽しめる宿が多く、温泉とグルメを同時に満喫できる観光地として人気が高いため」（30代男性／埼玉県）
「ホヤ、牡蠣といった宮城を代表するグルメを堪能できるから」（50代男性／東京都）
「松島の海で取れた美味しい魚介類を使った料理が食べられそうだから」（20代女性／福島県）
▼回答者コメント
「名物のおはぎが美味しい」（40代男性／秋田県）
「秋保温泉は仙台に近いため、宿の食事に加えて周辺の名物も楽しみやすいところが魅力だと思います。宮城らしい食材や仙台の名物料理を組み合わせて楽しめそうで、食事面の満足度が高そうです。温泉地としての落ち着きもありながら、グルメも充実していそうな印象があります」（50代女性／東京都）
「仙台市街からのアクセスも良く、仙台名物の牛タンだけでなく、おはぎなどの地元で愛される名物グルメも充実している温泉地だからです」（40代男性／奈良県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「宮城県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：松島温泉／65票日本三景の1つ、松島の絶景を望む松島温泉。この地の主役は何といっても「カキ」です。新鮮な生カキや焼きカキを堪能できる「かき小屋」が立ち並び、冬のシーズンには全国から多くの観光客が訪れます。さらにアナゴや三陸の鮮魚といった海鮮グルメの宝庫であり、美しい海を眺めながら味わう極上の海産物は、松島ならではのぜいたくな体験を約束してくれます。
▼回答者コメント
「日本三景・松島の絶景を眺めながら、新鮮な牡蠣や海産物を使った料理が楽しめる宿が多く、温泉とグルメを同時に満喫できる観光地として人気が高いため」（30代男性／埼玉県）
「ホヤ、牡蠣といった宮城を代表するグルメを堪能できるから」（50代男性／東京都）
「松島の海で取れた美味しい魚介類を使った料理が食べられそうだから」（20代女性／福島県）
1位：秋保温泉／102票仙台市内から車で約30分とアクセス抜群の「仙台の奥座敷」、秋保温泉が堂々の1位です。老舗旅館が多く、仙台牛のステーキや三陸の幸など、高級食材を惜しみなく使った料理が自慢。さらに温泉街にあるスーパーの「主婦の店 さいち」が作る名物「おはぎ」は全国的にも有名です。洗練された宿の会席から地元で愛される庶民の味まで、多彩なグルメを楽しめる点が支持されました。
▼回答者コメント
「名物のおはぎが美味しい」（40代男性／秋田県）
「秋保温泉は仙台に近いため、宿の食事に加えて周辺の名物も楽しみやすいところが魅力だと思います。宮城らしい食材や仙台の名物料理を組み合わせて楽しめそうで、食事面の満足度が高そうです。温泉地としての落ち着きもありながら、グルメも充実していそうな印象があります」（50代女性／東京都）
「仙台市街からのアクセスも良く、仙台名物の牛タンだけでなく、おはぎなどの地元で愛される名物グルメも充実している温泉地だからです」（40代男性／奈良県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)