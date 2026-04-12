バッグに付けとこ！【3COINS】外出時にあると助かる！「新作グッズ」って？

お出かけの際の「困った」をスマートに解決してくれそうな新作グッズが【3COINS（スリーコインズ）】から登場しました。今回は、置き場に困る小物を保持できるホルダーと、衛生的な状態を保つのに役立つ携帯用ケースをご紹介します。どちらもバッグになじみやすい落ち着いたカラー展開なので、今の生活にもスムーズに取り入れられそうです。

帽子の紛失や型崩れを防ぐ！ 強力磁石のクリップ

「帽子クリップ」\330（税込）は、カラビナでバッグの持ち手などに装着し、帽子を磁石で挟んで持ち運べるクリップです。公式サイトによると「強力マグネット仕様で、帽子をしっかり挟んで固定できます」とのこと。キャンプや公園遊びといった、アクティブなシーンでも重宝しそうです。

片手でパッと捨てられる！ 便利なポータブルゴミ箱

外出先で出た小さなゴミを一時的に保管できる、シリコーン素材の「ポータブルゴミ箱」\330（税込）。公式サイトによると「片手で開閉でき、サッとゴミを捨てられます」とのことで、移動中や手が離せないときでもスムーズに使用できそう。カラビナ付きでバッグの外側に取り付けられるため、バッグを汚すことなく衛生的なのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里