gelato pique cafe 初夏フェア♡爽やかハニーレモンスイーツ

初夏にぴったりの爽やかスイーツが登場♡gelato pique cafeから、レモンとはちみつの優しい味わいを楽しめる“Honey Lemon”フェアが開催されます。軽やかな酸味と甘さのバランスが心地よく、これからの季節にぴったりのラインナップ。気分をリフレッシュしたいときにもおすすめの限定メニューをチェックしてみてください♪

贅沢ハニーレモンクレープ♡

「ハニーレモンクレープ」は1,190円（税込）。

はちみつの甘さとレモンの爽やかさに、ピスタチオクリームやカスタード、サクサクのパイ生地を重ねた贅沢な一品です。

トップにはホイップとカスタードを交互にトッピングし、見た目も華やか。食感と味の重なりが楽しめる満足感たっぷりのクレープです。

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さっぱりソフトクリーム♡

「ハニーレモンソフトクリーム」は690円（税込）。なめらかな口どけにレモンの酸味が加わり、すっきりとした後味が魅力です。

暑い日にもぴったりな、ひんやり爽やかなデザートです。

※ハニーレモンソフトクリームは一部店舗限定での販売となります。

販売期間＆店舗情報

販売期間は2026年4月16日（木）～5月13日（水）。全国のgelato pique cafeで展開されます。気になる方は早めの来店がおすすめです。

※各店舗、各日数量限定となります。

初夏のご褒美時間に

gelato pique cafeの初夏フェアは、爽やかなレモンとはちみつのハーモニーを楽しめる特別なひととき♡

軽やかな味わいで気分もリフレッシュできるので、カフェタイムやお出かけの合間にもぴったりです。季節限定の味わいを、ぜひ楽しんでみてください♪