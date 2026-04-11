◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 〇同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ●（１１日、東京・両国国技館）

ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が、元世界２階級制覇王者で同級１位のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝に９回ＴＫＯ勝利。９回終了後、相手が脇腹の痛みを訴えて棄権を申し出て勝ちを収めた天心は「勝つって、こんなうれしいんですね」と涙で勝利を喜んだ。

昨年１１月、ＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負け。キック時代を通じて、格闘技キャリアで初めて負けを味わった。帝拳ジムの浜田剛史代表によれば、井岡戦は「センスの良さでやって、避けて避けて、それでポイントが取れなかった」。スタイルを見直し、この日のテーマは「打ち合う」。倒されるリスクもありながら、元２階級制覇王者との打撃戦に臨み「打ち合いにいけたことが、勝因だったと思う」と成長に目を細めた。

５か月での大きな成長。天心は「本当、荒治療ですよ」と、ここまでの日々を振り返った。「自分のメンタル、やってきたことを全て崖から落とされた」。格闘技界のスターは「スパーをやってもずっと怒られるし、ずっと納得いかないし。ライオンって、子ども成長させる時、崖から落として這い上がってこい、みたいな。今回、それを試合の１週間前くらいに、ずっとされていたので。心も体もずっとボロボロの状態」と、元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長との日々を回顧した。

それでも自身の成長を実感。天心は「人って、やっぱ何かになりたかったら、そうならないと。狂気にならないといけない時があると思うんですけど、そこを乗り越えられたかなっていうところが、成長したきっかけだと思う。これは、きっかけに過ぎないので。まだまだ、たくさん高い崖を登っていきたいなとは思います」と充実の表情で語っていた。