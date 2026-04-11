レンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。5回の第3打席で右前打を放ち、昨年から続く連続出塁記録を44試合にした。2009年のイチロー氏（マリナーズ）が記録した43試合連続出塁を超えて日本人単独トップとなった。

第1打席は空振り三振、第3打席では二ゴロに倒れていたが、5回1死一塁で迎えた第3打席で、相手先発ロッカーから一、二塁間を破る右前打を放った。

大谷は昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から出塁記録を継続。今季は開幕直後、安打が出ない試合が続いたが、四球を選び記録を伸ばしていた。大谷自身の過去の最長記録は36試合だった。

連続試合出塁のメジャー記録は1949年テッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の84試合。ドジャースとナ・リーグ記録は1954年デューク・スナイダーの58試合となっている。

大谷試合前の時点で12試合に出場して打率.267、3本塁打、8打点、出塁率.407、OPS.896。直近6試合では9安打、3本塁打、8打点と状態を上げてきている。（Full-Count編集部）