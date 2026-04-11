【ヒューストン＝中根圭一】米国とカナダの宇宙飛行士４人を乗せて人類史上最も遠い場所に到達した宇宙船「オリオン」は、米東部時間１０日午後８時７分（日本時間１１日午前９時７分）、米カリフォルニア州サンディエゴ沖の太平洋に着水した。

４人は無事に帰還し、「アポロ計画」以来およそ半世紀ぶりとなる有人月周回探査計画「アルテミス２」は成功した。

オリオンは宇宙空間でエンジン部分を切り離し、大気圏に再突入。パラシュートを広げ、速度を落として着水した。待機していた艦船までヘリコプターで運ばれた４人の飛行士は笑顔を見せ、周囲の人たちに手を振って応えた。準備されていた車いすは使用せず、艦上を歩く姿も見られた。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）は宇宙船の速度は最大で秒速約１１キロ・メートル、温度は約２７６０度に達すると想定していた。

オリオンは日本時間２日、フロリダ州のケネディ宇宙センターから高さ９８メートルの大型ロケット「スペース・ローンチ・システム（ＳＬＳ）」で打ち上げられた。同３日には、１９７２年のアポロ１７号以来となる地球周回軌道外での飛行を開始。月の裏側を飛行した同７日には地球からの距離が４０万６７７１キロ・メートルに達し、アポロ１３号が７０年に樹立した最遠距離の記録（４０万１７１キロ・メートル）を６６００キロ・メートル上回った。

周回飛行中には地球が月の地平線に沈む「地球の入り」や、月が太陽を覆い隠す皆既日食を観測した。

搭乗したのはＮＡＳＡのリード・ワイズマン氏（５０）、ビクター・グローバー氏（４９）、クリスティーナ・クック氏（４７）、カナダ宇宙庁のジェレミー・ハンセン氏（５０）の４人。アポロ計画で月に向かったのは全員が白人の米国男性だったが、グローバー氏は有色人種、クック氏は女性、ハンセン氏は米国人以外として、それぞれ初めて有人月探査に参加する機会となった。

アルテミス２は米国が主導し日本も参加する有人月探査「アルテミス計画」の第２弾で、月周辺の厳しい環境で、宇宙船や生命維持装置などが設計通り作動するか検証する狙いがあった。米国は２０２８年の有人月面着陸を目指している。

ＮＡＳＡのアイザックマン長官は「この瞬間をずっと待ち望んでいた。これは始まりにすぎない」と述べた。トランプ大統領は自身のＳＮＳで「全旅程は壮観で、着陸も完璧だった」と評価し、「再び（月面着陸を）成し遂げ、次に火星を目指す」と投稿した。