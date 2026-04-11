11インチiPadブルーが連続首位！ タブレット端末 人気ランキングTOP10 2026/4/11
「BCNランキング」2026年3月30日〜4月5日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
4位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）
5位 Chromebook Duet Gen 9
83HH000UJP（レノボ・ジャパン）
6位 LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）
7位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）
8位 ASUS Chromebook CM30 Detachable
CM3001DM2A-R70006（ASUS）
9位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）
10位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
3位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
MD4E4J/A（アップル）
5位 Chromebook Duet Gen 9
83HH000UJP（レノボ・ジャパン）
6位 LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）
7位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MH304J/A（アップル）
8位 ASUS Chromebook CM30 Detachable
CM3001DM2A-R70006（ASUS）
9位 11インチiPad Air Wi-Fi 256GB スペースグレイ
MH354J/A（アップル）
10位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。