10日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、同日のヤクルト戦で6回途中1失点に抑え、2勝目を挙げた巨人・竹丸和幸について言及した。

五十嵐氏は「序盤本当にストレート中心に抑えていって、変化球、緩急でタイミングを崩すピッチング内容なんですけど、初回で言ったら14球中13球がストレート。序盤はまっすぐで押していこうというのが、バッテリーの中で決められていたのかなと思います。中盤以降は真っ直ぐも捉えられてくるので、変化球中心に変えていくんですけど、岸田の配球に竹丸はしっかり応えたんじゃないかなと思います」と評価。

その一方で、五十嵐氏は「3回り目に入った時に捉えられる当たりが多くなってしまった。3回り目になるとどのピッチャーも捉えられはするんですけど、そこを抑えることで次が見えてくる。早い段階で課題が見えているのは良いなと思いました」と課題点を言及。

「まだ3試合目ですから、これからが楽しみな選手だと思います」と、次の登板に期待を寄せた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』