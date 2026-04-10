豊富な製品ラインナップを誇る静岡発バイクアフターパーツメーカーのデイトナは、ライダー目線での「欲しい機能」を形にし続ける開発志向のブランド。

現場で培った知見と徹底した検証をもとに細部まで作り込まれた自社ブランド製品はもちろん、取り扱っている輸入アイテムも使い手のリアルな不満や理想に応える選び抜かれたものばかり。

そんなデイトナブースで注目を浴びていた製品群を紹介しよう。

初公開となるデイトナ新インカムなどデバイスからアパレルまで自社開発製品ほか豊富な展示でブースは大賑わい



デイトナブースでは、独自技術であるDuoSync（デュオシンク）搭載の次世代バイク用インカム「RESOインカム」、Henly Beginsツーリングバッグ、GRエクスプロア スマートフォンマウントなどのツーリング用品やカスタムパーツ、デイトナアパレルのライディングギアやアウトドアギアに加え、洗車ケミカルやMOTOREXオイルなどのメンテナンス用品など新商品がズラリ。

また、ブース内にはデイトナグループのダートフリーク／Maxfritzコーナーなどが設けられていたが、とくにイタリアのハードケースブランド「GIVI」の世界観が表現されたGIVI特設コーナーのスタイリッシュなブースデザインが来場者の目を引いていた。

デイトナのカスタマイズモデルが出迎えるブースでは豪華ゲストたちによるライブ生配信も！

KAWASAKI ELIMINATOR

デイトナスペシャルカスタムを施されたHONDA CB1000F／KAWASAKI ELIMINATORの展示に加え、ブース正面に設けられたスタジオからは3日間にわたるwebオートバイ女子部によるYouTube生配信が実施され、イベントを盛り上げていた。

また、GRスマートフォンホルダーコーナーやドライブレコーダーMioシリーズの解像度2Kの最新モデルなどを展示したMioコーナーほか、各種ツーリングデバイスを実際に手に取ってチェックできるので、操作感などをじっくり確かめている来場者の姿が多く見られた。

今年のデイトナブースでの注目商品はコレ！

今年の目玉商品は、新登場のハイスペックMESHインカムのRESO PILOTシリーズ。MESH通信とネットワークを駆使して距離無制限かつ低遅延での高音質通話を可能とした「PRO」を筆頭に、3モデルを展示し注目を集めていた。

また、スマホホルダーに革新的な利便性と安全性を与えた磁気吸着式の「GRエクスプロアスマートフォンマウント」は、これまでの磁気吸着マウント×振動吸収ダンパー標準装備に加えて、充電モジュール付きマウントが登場。発売は6月頃予定とのことなので乞うご期待！

乗り方で選びたい！ 大人数でも遅延の少ない次世代インカム3モデル

DAYTONA×RESO PILOTシリーズ

（左）PILOT PRO（上）PILOT LITE（右）PILOT NEO

ファームウェアアップデート、各音声の

音量調節やオーディオ設定に加え、SOS発信やFMラジオほか、専用アプリでできることは多岐にわたる。

RESO（レソ）×デイトナの次世代メッシュインカムPILOTシリーズのフラッグシップモデル「PRO」、ミドルモデル「NEO」、エントリーモデル「LITE」の3モデル。

世界初のデュアルチャネルメッシュ技術を搭載した次世代MESHモデル「PRO」は最大通話人数30人に対応。メッシュ通信とWi-Fi通信接続を自動で切り替えることで、スマホアプリを介さずに通信距離無制限かつ低遅延で高品質な通話が可能だ。

RESO独自のハードウェアMESH通信で最大24時間稼働するミドルMESHモデル「NEO」は、最大通話人数15人に対応。通信距離は最長2km（1：1）で、途切れない安定した通信品質で最大24時間の連続稼働が可能だ。

Bluetoothモデルの「LITE」は、Bluetooth通信なのにMESH通信のような「オープングループ接続」が可能な「Flow Talk」技術を搭載。最大通話人数8人に対応し、仲間同士だけのクローズ接続も可能だ。お財布にやさしい価格設定ながら、高精度かつ低遅延な通話を最大24時間の連続稼働で楽しめる。

3モデルとも専用アプリや音声コマンド、アクションカメラ接続に対応するほか、高速走行時などでもクリアな通話を楽しめるAIノイズキャンセル機能を搭載。

また、PROとNEOは休憩時などに簡単脱着が可能なマウント方式にマグネットベースを採用、5分の急速充電で2時間通話可能などツーリング時における高い利便性を誇る。

◎PILOT PRO：4万8400円／PILOT NEO：3万3000円／PILOT LITE：1万8700円（税込）

1秒脱着の利便性＋確実な固定＋振動吸収ダンパー標準装備！

GRエクスプロア スマートフォンマウント

工具不要で、装着したまま1周16ポジションで360°回転可能。 充電モジュール付きマウントは6月頃発売予定。

GRエクスプロアのスマートフォンマウントは、スマホをマウントに近づけるだけで定位置にピタッと装着でき、マグネット吸着＋2本のツメでがっちり固定できる最強のスマホマウント。

1秒脱着だけでなく、振動吸収装置が標準装備されているのも大きなポイント。また、工具不要でスマホをマウントに装着したまま360°回転できるので、好みの角度に画面を調整できる。

マウントバリエーションはバーマウントからミラーマウント、バーマウントやオフセットタイプなど7タイプが用意されているので、バイクの種類やハンドル周りの状況に合わせて選べるのも嬉しい。

専用フォンケース（iPhone13～最新まで16タイプ）に加え、マウントごとに付属してくるユニバーサルアダプターを使用すれば、iPhone以外や好みのケースでの装着も可能だ。

なお、6月頃発売予定である新作の充電モジュール付きマウントは、専用ケースのみの装着となっている。今後他機種にも対応した専用ケースを増やしていくそうなので安心しよう。

軽量でスポーティなデザイン＋カーボンなのにリーズナブル！

デイトナオリジナルヘルメット「DN-011-RC」

DN-011-RC（グロスカーボン）

縦に溝が施された帽体は、軽量化にも大きく貢献している。 インナーバイザーを下ろした状態。

デイトナの新作オリジナルヘルメット「DN-011-RC」は、空力フォルムが生むスポーティな外観が魅力的なカーボンヘルメット。

持った瞬間にびっくりするほど重さを感じさせない理由は、カーボン採用に加えてライナーの発砲スチロールに刻まれた縦の溝。この縦に刻まれた溝によって穴抜きのような軽量化効果＋ヘルメット内の空調も良好に保たれるのだ。

また、スポーティな外観ながらしっかりとイヤーホールを備えるので、ツーリングシーンにも対応している。

タイプは、カーボン感を全面に押し出したグロスカーボンとマットな質感のフラットカーボンの2種を設定している。

■DN-011-RC RIGID CARBON HELMET：4万1800円（税込）／2026年5月発売予定

まだまだ気になる要チェックな商品！

最新の高感度センサー搭載！ より明るくクリアに記録する2Kのバイク用ドラレコ

Mio MiVue M820 Pro

開発力が強く品質で選ばれる台湾発のトップブランドMioが、4輪用で培った技術をもとに2輪用に本気で製作したバイク用ドライブレコーダー「M820 Pro」。

前後2K HDRの高解像度カメラで同時録画ができ、最新のソニー製STARVIS 2 CMOSセンサー搭載で極端に暗い場所や夜間に後続車のヘッドライトに負けずにナンバーなど鮮明に映し出す。昼夜を問わず万が一の瞬間を滑らかで高品質な映像を残してくれる頼もしいドライブレコーダーだ。

また、Mio専用アプリでカメラの設定変更やファームウェアのアップデートができるほか、日付と時間別に分類して保存された録画ファイルをスマホで即時チェックすることが可能だ。

また、駐車中でも安心の常時録画・タイムラプス録画・Gセンサー録画機能など駐車監視機能を搭載。駐車中のいたずらや盗難の危険をいち早く知ることができ、トラブル時は証拠動画として役立つこと間違いなし。

■MiVue M820 Pro：5万3900円（税込）

お手頃価格の「モノロック」シリーズ初のアルミボックス！

GIVI MATTERHORNシリーズ

モノロック用のWIDE汎用ベースが付属している。 ベースへの脱着はボックス内側からの操作になるので、防犯性が高い構造となっている。

GIVIが展開するバイク用リヤボックスの中でも軽量で手頃な価格のハードケースである「モノロック」シリーズにおいて、初となるアルミボックス「MATTERHORNシリーズ」。

豊富なサイズ展開にカラーはブラックラインを含めて全2色、通常のアルミボックスに加えてフラットデザインのものも用意されているので、用途や好みに応じて選べる。

耐久性や積載性に優れるほか、ベースからの脱着はボックス内側から操作するので防犯性も高い構造になっている。また、上蓋に4カ所のベルトループを備え、シートバッグなどをフタの上に積載可能。

バイクへの装着へは、モノロック用のWIDE汎用ベースがケースに付属しているので、確実な固定ができて安心だ。

ヘルメット装着で即7.5時間の連続録画が可能！

前後フルHD 2カメラ付きドラレコ「MiVue MP20」

前も後ろもフルHDカメラで万が一の瞬間を見逃さない。

ヘルメット装着後に、手で簡単に上下の向きを変えられる。可動範囲が広いので、さまざまなタイプのヘルメットに対応する。

1080/29fpsの2カメラで、万が一の瞬間を前後同時録画で押さえてくれるヘルメット装着タイプのバイク用ドライブレコーダー。内部Gセンサーで衝撃・転倒を検知し、自動録画ロックをしてくれるから証拠をしっかり残してくれる。

7.5時間の連続録画時間や自動電源オンオフ機能に加え、アプリでOTAファームアップができるなど、機能性や利便性にも優れる。

■MiVue MP20：2万900円（税込）

（編集協力：株式会社デイトナ）