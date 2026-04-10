GUESS×ミチ♡トレンドルックが輝く新ビジュアル公開

この春夏のファッションを一歩先取りしたい方へ♡GUESSから、モデル・クリエイターとして活躍するミチを起用した最新ビジュアルが公開されました。アイコニックなバッグやデニム、ワンピースなど、季節感あふれるアイテムが勢ぞろい。軽やかで自由なスタイルが魅力のコレクションに注目です♪

ミチが魅せる最新スタイル♡

今回のビジュアルでは、国内外で支持を集めるミチがGUESSのアイテムを自身の感性で着こなし。

洗練されたデニムスタイルや、フェミニンなワンピースコーデなど、多彩なルックを披露しています。

ナチュラルでありながら存在感のあるスタイリングは、日常のコーディネートにも取り入れやすいのが魅力です。

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注目アイテムをチェック

コレクションでは、ブランドを象徴するバッグをはじめ、デニム、ワンピースなど春夏の主役アイテムがラインナップ。

軽やかな素材感やシルエットで、これからの季節にぴったりのスタイルを提案しています。モダンで自由な雰囲気をまとったアイテムは、シンプルなコーデにも華やかさをプラスしてくれます。

発売情報＆展開

本コレクションは2026年4月13日より順次発売。国内のGUESSストアおよび公式オンラインサイトで購入可能です。

店舗とオンラインの両方で展開されるため、ライフスタイルに合わせてチェックできるのも嬉しいポイントです。

新しい自分に出会うファッション

GUESSの春夏コレクションは、軽やかさと洗練されたデザインが魅力のラインナップ♡ミチの着こなしを参考にすれば、自分らしいスタイルの幅がぐっと広がります。

トレンドを取り入れながらも自由に楽しめるファッションで、新しい季節のおしゃれを満喫してみてください♪