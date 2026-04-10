AMPHIコラボで叶う最旬インナー♡Ungrid＆MERCURYDUOの魅力徹底解説

インナーも“見せる時代”へとシフトしている今、注目したいのがAMPHIの最新コラボレーション♡UngridとMERCURYDUOという人気ブランドとのタッグにより、機能性とデザイン性を兼ね備えたアイテムが2026年4月24日（金）より発売します。自分らしさを大切にしたい20代・30代女性に向けて、日常のコーデに溶け込む新しいインナーの楽しみ方を提案。着心地の良さとファッション性、その両方を欲張りたい方は必見です♪

見せたくなるインナーの新提案

AMPHIが提案するのは、“インナーをファッションとして楽しむ”新しいスタイル。

Ungridとのコラボでは、自由でラフな魅力を取り入れたカジュアルアイテムが展開され、夏のヘルシーな肌見せコーデにもぴったりです。

一方、MERCURYDUOとのコラボでは、レースやシルエットにこだわった大人フェミニンなデザインが魅力。

どちらもAMPHIならではの快適な着けごこちをベースにしており、見た目だけでなく実用性も兼ね備えています。シーンや気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♡

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Ungrid＆MERCURYDUO全商品ラインナップ



「AMPHI」×「Ungrid」マルチカラーカップ付きキャミ

価格：3,990円(税込)

サイズ：M（カラー：ネイビー/オレンジ）

U字ラインがデコルテを美しく見せるデザイン。ピーナツ型パッド付きで1枚でも安心して着用可能。伸縮性のある素材で体にフィットし、バックスタイルもおしゃれに決まります。

「AMPHI」×「Ungrid」カップ付きトップス

価格：4,990円(税込)

サイズ：M（カラー：クリーム/サックス）

やわらかなリブ素材のバックオープンTシャツ。カップ付きでインナーいらず、ショート丈でトレンド感のある着こなしが楽しめます。

「AMPHI」×「MERCURYDUO」レースカップ付きキャミ

価格：3,990円(税込)

サイズ：M（カラー：ブラック/グレイッシュブルー/アイボリー）

繊細なレースが印象的なティアードデザイン。

華奢なストラップで女性らしさを引き立てつつ、快適な着心地も実現。

「AMPHI」×「MERCURYDUO」カップ付きサイドカットアウトマーメイドワンピース

価格：15,000円(税込)

サイズ：S・M（カラー：ブラック/アイボリー/サックス）

バンドゥブラ一体型で1枚で完成するワンピース。

マーメイドラインが美しいシルエットを演出し、さりげない肌見せで抜け感をプラスします。

また、対象商品を含む合計7,700円（税込）以上のご購入で「オリジナルコラボミラー」をプレゼント。

※なくなり次第終了

※ワコールウェブストア、WACOALTheStore丸の内店、WACOALTheStoreセレオ八王子店、SalutebyWACOAL／AMPHIゆめタウン高松店では実施しません。

コラボをもっと楽しむキャンペーン情報

発売を記念してInstagramキャンペーンも実施中♪フォロー＆いいねで、抽選10名にコラボアイテムが当たるチャンスです。

応募期間は4月10日(金)～4月23日(木)23:59まで。トレンドアイテムをお得に手に入れるチャンスなので、ぜひチェックしてみてください。

今こそインナーを主役に♡

ファッションの一部として楽しめるAMPHIのコラボアイテムは、毎日のコーデをぐっとアップデートしてくれる存在。UngridのカジュアルさとMERCURYDUOのフェミニンさ、それぞれの魅力を気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです♪快適さもおしゃれも妥協したくない大人女性にこそぴったりのラインナップ。この春夏は“見せるインナー”で、新しい自分らしさを楽しんでみてください♡