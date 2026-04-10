女優・涼井菜生(21)が6日、自身のインスタグラムで同日発売の「週刊ヤングマガジン」(講談社)で初グラビアを披露していることを報告した。



【写真】アウター羽織っても隠せないきらめき タオル巻いた姿もキュートすぎる

涼井はファンに向けて、「初グラビアなので、ぜひご覧ください！ また4月8日（水）に5週連続で、ヤンマガweb『NEXT推しガール！』にも登場します チェックしてみてね～！」と呼びかけた。



発売前にも「『ヤングマガジン19号巻中グラビア』に、掲載していただきます ずっと憧れていたグラビアで少し緊張しましたが、自分らしく撮影できました！」とオフショットをつけてアピール。「可愛い衣装がたくさんあるので、ぜひお手にとっていただけると嬉しいです」とつづっている。



公開した車の中からフレッシュな双丘が目を引く青いスイムウェア姿でほほ笑むカット、ヒモが結ばれた美背中が際立つバックショットに、「めちゃんこキュートで泣きそう」「透明感半端ないな」「とてもインパクトありました！」「スタイルやばい」など、ファンからも称賛の声が上がっていた。



涼井は2004年生まれ、山口県出身。昨年の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる―めぐり―」(徳田彩役)に出演したほか、テレビ東京系の4月期ドラマ「惡の華」では石田華役で出演する。



（よろず～ニュース編集部）