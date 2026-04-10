◆尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会（５日・三木山総合公園野球場ほか） ▽中学生の部・１回戦 大阪都島ボーイズ１５―６東大阪長田ボーイズ

「尼崎市長旗・兵庫県知事杯・神戸みなと杯争奪 第４３回阪神あわじ大会」は５日に開幕。大阪都島ボーイズ（大阪北支部）が１５得点で快勝したほか、今春の全国大会８強の明石ボーイズ、龍野ボーイズ（ともに兵庫県西支部）などが勝ち上がった。

２０安打１５得点と自慢のの打力を見せつけた。大阪都島は２点リードの４回１死三塁。１番・池田の適時打から藤田、若山、下野と４連打で４点を奪った。「朝の練習から調子が良かった」と笑った４番は、７回２死満塁でも中越えの３点三塁打を放つなど３安打５打点の活躍に胸を張った。

主砲に負けじと二塁打２本を含む３安打の３番・若山は、捕手としても「投手が安定するように声掛けとかを意識した」と奮闘。先発・高橋から中山、三田村、北浦の継投で逃げ切った。

５番の辻主将を含めたクリーンアップ３人で計８安打１０打点、５得点と大暴れ。キャプテンは「チームのためにと思って打席に入っていた。全体の打撃が調子良かったし、大阪都島は打つチーム。良さを出せた」と納得の表情を浮かべた。