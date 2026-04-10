高市総理　憧れの伝説的ロックバンド「ディープ・パープル」と面会しバンド愛と政策を猛アピール

高市総理は10日、日本での公演のために来日中の世界的ロックバンド「ディープ・パープル」と総理官邸で面会した。

「ディープ・パープル」が待つ部屋に入った高市総理は、「信じられない！」と英語でつぶやき、5人のメンバーそれぞれと挨拶を交わすと、日本発の世界的な打楽器ブランド「TAMA」のドラムスティックをプレゼントした。

報道陣に公開された面会の冒頭、高市総理は終始笑顔で、「ディープ・パープルは私の憧れのバンドです。小学生の頃に（ディープ・パープルのアルバム）『マシン・ヘッド』を買いまして、『スモーク・オン・ザ・ウォーター』や『ハイウェイ・スター』を聞いていました。中学生の時には、ディープ・パープルのコピーバンドで、キーボードをやっていました。大学生の時はドラムを叩いていました」と、バンドへの熱烈な愛を猛アピールした。

さらに高市総理は、「今は、夫とケンカしたら、「バーン」（という曲でドラム）を叩いて呪いをかけています」と話したが、通訳が「呪い」を訳す際に戸惑うと、「まあ、いいです」と止めて笑いを誘った。

そのうえで、「皆様がロックの歴史を作られて、今も挑戦を続けられて、さらに魅力ある音楽を生み出し続けていることに、心から深く敬意を評します」と述べるとともに、「コンテンツ分野は高市内閣が進めている成長戦略17分野でもとても大切な分野の一つだ。内閣としては、現地での音楽ライブを軸とした海外展開を大規模・中期・戦略的に進めようとしている」と、自らの政策もアピールした。

面会には、「ディープ・パープル」の出身国であるイギリスの駐日大使も同席し、高市総理は悪化するイラン情勢などを踏まえて「不確実な世界の中で基本的価値を共有する日英連携をさらに強くしていこうと思っている。その重要性が高まっている」と強調した。

そして、「ディープ・パープルの明日からの公演が、日本中のディープ・パープルファンを熱狂させるとともに、歴史ある日英文化交流を推進する大きな力となることを期待しています」と述べ、満面の笑みでエールを送った。