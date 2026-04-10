男の子とゴールデンレトリバーの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で35万4000回再生を突破し、「可愛いしなんか泣けます」「パワーチャージしてるんだね」「素敵な組み合わせ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：小学校2日目が終わり、帰宅した男の子→真っ先に『大型犬』の元へ行き…信頼と愛を感じる『尊い光景』】

小学校2日目が終わったら…

TikTokアカウント「san_goldenretriever」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『サン』ちゃんの毎日を紹介しています。サンちゃんは、投稿主さんの2人の息子さんを兄のように慕っているそうです。

この日、次男の男の子が小学校から帰宅したときのこと。男の子は、小学校1年生になったばかり。2日目の学校を終えて帰宅すると、真っ先にサンちゃんの元へ飛んで行ったといいます。

男の子は、サンちゃんをぎゅっと抱きしめたそう。慣れない学校生活で色々なストレスを感じ、サンちゃんに癒してもらおうとしたのかもしれません…♡その小さな後ろ姿から、サンちゃんへの信頼と愛を感じます。

微笑ましい光景にホッコリ

一方、サンちゃんも、頑張った男の子を優しく受け止めてあげていたといいます。サンちゃんにとって次男はお兄ちゃんですが、困ったときには助けてあげたい存在なのでしょう。男の子の話に耳を傾けるように、静かに労ったのでした。

サンちゃんの優しさと愛情のおかげで、男の子も心が落ち着いた模様。サンちゃんをそっとなでながら、お兄ちゃんとお話する余裕もでてきたそうです。サンちゃんの純粋な優しさが、男の子のパワーチャージに繋がっているのかもしれませんね。

この投稿には「ストレス軽減するんだろうな」「モフモフからしか貰えない栄養あるよね」「絶対にいい家族に違いない」などの温かなコメントが寄せられています。

どんなときでも一緒♡

サンちゃんが家族になったのは、男の子が4歳のころ。当時、サンちゃんはパピーだったそうです。それから、2人はお互いになくてはならない存在になったといいます。一緒に眠ったり、ハグをしたり…。

男の子は、サンちゃんとの暮らしを通して、相手への思いやりの心も身に付けたといいます。どんなときも受け止めてくれるサンちゃんがいれば、これから何があっても乗り越えられることでしょう！

サンちゃんとご家族の平和な日常は、TikTokアカウント「san_goldenretriever」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「san_goldenretriever」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。