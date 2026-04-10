９日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」では「未公開シーン大放出ＳＰ」として放送され、オズワルド・伊藤俊介と蛙亭・イワクラの破局後初共演となった回の未公開シーンが流された。

１２年同期芸人が集合した「色々あった同期芸人」の回。ＭＣの蛍原「去年の９月でいいんですか？」と破局について尋ねると、イワクラは「『じゃあ別れますか』と伊藤さんから言われまして」と反応。続けて「私からフラれた理由で思い当たるのが１個あったらしくて。『オレが酒飲みに行くからだよな』って言われて。全然それは違くて。それ以外に４０個あるんだけどと思って」と思わず不満を口にした。

伊藤は「そんなに理由があるなんて全く知らなくって。別れた４０個の理由をイワクラがいろんなテレビでしゃべるんです。いろんなテレビでしゃべって…。オレ別れた理由、全部ＬＩＮＥニュースで知ってるんですよ」と第三者を通じて破局理由を知ったと告白した。

続けて「直接じゃなくて、ＬＩＮＥニュースで届くんで、そこで初めて『オレのあれ、そんなにムカつかれたんだ』みたいなの、今、それで知ってる状態です』」と話したが、イワクラがすかさず反応。「これにちょっと１個、言い返していいんだったら。『聞けばよかったじゃん！』何でさ、自分の悪いところ１個やと思った？１個なわけないやろ！」とピシャリと言い放ち、伊藤を苦笑いさせていた。