オズワルド・伊藤俊介（左）と蛙亭・イワクラ

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　９日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」では「未公開シーン大放出ＳＰ」として放送され、オズワルド伊藤俊介蛙亭イワクラの破局後初共演となった回の未公開シーンが流された。

　１２年同期芸人が集合した「色々あった同期芸人」の回。ＭＣの蛍原「去年の９月でいいんですか？」と破局について尋ねると、イワクラは「『じゃあ別れますか』と伊藤さんから言われまして」と反応。続けて「私からフラれた理由で思い当たるのが１個あったらしくて。『オレが酒飲みに行くからだよな』って言われて。全然それは違くて。それ以外に４０個あるんだけどと思って」と思わず不満を口にした。

　伊藤は「そんなに理由があるなんて全く知らなくって。別れた４０個の理由をイワクラがいろんなテレビでしゃべるんです。いろんなテレビでしゃべって…。オレ別れた理由、全部ＬＩＮＥニュースで知ってるんですよ」と第三者を通じて破局理由を知ったと告白した。

　続けて「直接じゃなくて、ＬＩＮＥニュースで届くんで、そこで初めて『オレのあれ、そんなにムカつかれたんだ』みたいなの、今、それで知ってる状態です』」と話したが、イワクラがすかさず反応。「これにちょっと１個、言い返していいんだったら。『聞けばよかったじゃん！』何でさ、自分の悪いところ１個やと思った？１個なわけないやろ！」とピシャリと言い放ち、伊藤を苦笑いさせていた。