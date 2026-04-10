【西友の最新チラシ】日清、ロッテの商品がお買い得！期間限定チョコがお試し価格に《4月16日まで》

スーパーの「西友」は、2026年4月10日から16日までの期間を対象にしたチラシを公開中です。

今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからお得な商品をピックアップして紹介します。

日清のインスタント麺がお得

まずは、お買い得品「スゴ×トク」の対象商品をチェックしましょう。昨年トライアルが西友を買収したことで、一部の商品が求めやすい価格で提供されるようになりました。

10日から16日までは、特に日清グループの商品に注目です。

●日清の太麺焼そば 濃厚甘口ソース 2人前（290円）

●日清から揚げ粉（117円）

●日清 麺職人 醤油カップ／味噌カップ／担々麺カップ（各128円）

●日清 5食パック 焼そば（430円）

●日清 5食パック 出前一丁（430円）

●日清 5食パック チキンラーメン（430円）

●日清 やさし〜く香るEXV オリーブオイル 350g（733円）

●日清 キャラノーラ油 1000g（430円）

ロッテのチョコがお試し価格に

ロッテの「プレミアムガーナ」シリーズの期間限定商品が、お試し価格で登場しています。

「ショコラカレ＜華やぐシチリアレモン＞」「ショコラカレ＜香るティーラテ＞」は各430円、「ショコラホイップ＜ザ・バニラ＞」「ショコラホイップ＜ザ・ベリー＞」は各376円です。

また、西友のPB「みなさまのお墨付き」のドレッシングもお試し価格に。「きざみ玉ねぎドレッシング 380ml」と「減塩焙煎ごまドレッシング 380ml」は各322円。通常よりお得な期間に試してみてはいかが。

ほかにもお買い得品は多数あるので、西友ユーザーはチラシをチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）