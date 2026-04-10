クラブの公式サイトで発表

サッカーワールドカップ（W杯）に3度出場した本田圭佑が、新たなクラブとの契約締結を発表した。11か国目となる新天地決定に、ネット上では衝撃が広がっている。

突然の新天地発表だった。所属先はシンガポール1部のFCジュロン。2026-27シーズンより、アルビレックス新潟シンガポールからクラブ名が改められるチームの一員となることが、クラブの公式サイトで発表された。

名古屋グランパスでプロ生活を始め、VVVフェンロ（オランダ）、CSKAモスクワ（ロシア）、ACミラン（イタリア）など欧州クラブで活躍。その後、メキシコ、オーストラリア、ブラジル、アゼルバイジャン、リトアニア、ブータンと活躍の場を変えてきた。

シンガポールでのプレーは、自身のキャリアで11か国目。最後にピッチに立ったのは、ブータン1部・パロFCと1試合限定の短期契約を結んだ2024年8月。ピッチを離れおよそ2年、選手としての新たな挑戦が決まった。

10日の午前11時に舞い込んだ突然の一報にネット上は騒然。ファンからは「なんと！ケイスケホンダ!!」「まじ？やば！」「えっ？？？世界のケイスケ・ホンダ？！見間違いかと思ったわ凄すぎ」「ケイスケホンダ？？見間違いではないよなぁ 目ゴシゴシ」との声が並んだ。

クラブ公式サイトを通じ、本田は「この度、FCジュロンでプレーすることになりました。個人としては今年40歳となり、複数国リーグでの得点ギネス記録がかかっていたりと、色々な挑戦があるのですが、このクラブで1番成し遂げたいことはリーグで優勝することです」とコメントしている。



（THE ANSWER編集部）