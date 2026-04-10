Ç¯¼ý900Ëü±ß¡¢ÃùÃß700Ëü±ß¤Î20Âå¿·º§É×ÉØ¡ÄÈ×ÀÐ¤½¤¦¤Ê²È·×¤ËFP¤¬Ž¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï´í¤Ê¤¤Ž£¤ÈÀÄ¤¶¤á¤¿¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÃæÂ¼Å¯µ¬¡Ø¤ª¶â¤è¤êÀè¤Ë¡ÈÀ¸¤Êý¡É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡¡¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£20Âå¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Î²È·×¤ò¸«Ä¾¤¹
¡¦É×¡§²ñ¼Ò°÷¡¦29ºÐ¡¦Ç¯¼ý575Ëü±ß
¡¦ºÊ¡§²ñ¼Ò°÷¡¦28ºÐ¡¦Ç¯¼ý300Ëü±ß
¡¦¶âÍ»»ñ»º¡§¶ä¹Ô680Ëü±ß¡¦NISA30Ëü±ß
¡¦¤´ÁêÃÌ¡§½Ð»º¡¦½»Âð¹ØÆþ¤Î¤¿¤á¤Ë²È·×Á´ÂÎ¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâºß½»¡¢¿·º§¤Ç¶¦Æ¯¤¤Î¤´É×ÉØ¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
É×¤ÎÂó³¤¤µ¤ó¤Ï29ºÐ¡¢³«È¯¿¦¤Ë½¾»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤ÎÎ¤Èþ¤µ¤ó¤Ï28ºÐ¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âó³¤¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤¬575Ëü±ß¡¢Î¤Èþ¤µ¤ó¤¬300Ëü±ß¡£ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»»ñ»º¤Ï710Ëü±ß¡Ê¶ä¹ÔÍÂ¶â680Ëü±ß¡ÜNISA30Ëü±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÍÂ¶â¤Î¤¦¤Á200Ëü±ß¤Ï¡¢´Ö¶á¤Ë¹µ¤¨¤¿·ëº§ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤´ÁêÃÌ¤ÎÆþ¸ý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¤Õ¤ÈÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿²¹ÅÙ´¶¤Ç¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÀ¸³è¤Ï½çÄ´¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¼°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÇÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤â¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤Ï2¿Í¤¯¤é¤¤Íß¤·¤¤¡£°ìÊý¤ÇSNS¤ä¼þ°Ï¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶µ°é»ñ¶â¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤Ê¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æ±»þ¤ËËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÆþ¤âÃùÃß¤â¤¢¤ê¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾Ü¤·¤¯¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤È¡¢²È·×¤Î¡Ö±£¤ì¥ê¥¹¥¯¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤³¤ÎÀè¤Î¡Ö²È·×¤¬Êø¤ì¤ëÃû¤·¡×¤òÈ¯¸«
¤´É×ÉØ¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¡¢´ðËÜÀ¸³èÈñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤¬·î10Ëü±ß¡Ê2Ç¯¸å¤Þ¤Ç¡Ë¡¢°Ý»ýÈñ¤¬Ç¯40.8Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤ËÎ¹¹ÔÈñ¤È¤·¤ÆÇ¯35Ëü±ß¤ò·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â²È·×¤¬Âç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Âó³¤¤µ¤ó¤Î¶ÐÌ³Àè¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤ë·î8Ëü±ß¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î²ÈÄÂÉéÃ´¤Ï·î10.8Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤¬²È·×¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²ÈÄÂÊä½õ¤Ë¤Ï34ºÐ¤Þ¤Ç¤È¤¤¤¦´ü¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï2Ç¯¸å¤È4Ç¯¸å¤Ë¤ª»ÒÍÍ¤ÎÃÂÀ¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¤Èþ¤µ¤ó¤Ï»ºµÙ¡¦°éµÙ¼èÆÀ¸å¡¢»þÃ»¶ÐÌ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¯¼ý250Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½»µïÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤È¡¢½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¤è¤ë»Ù½ÐÁý²Ã¡¢¤µ¤é¤ËÀ¤ÂÓ¼ýÆþ¤Î°ì»þÅª¤Ê¸º¾¯¤¬½Å¤Ê¤ë35ºÐÁ°¸å¤Ï¡¢²È·×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¾ãÌÌ¤Ë¤â¸«Ä¾¤·¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤È¤â°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¸³èÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿³ÎÇ§¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤ª»ÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦»Ù¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢»àË´ÊÝ¾ã¤â´Þ¤á¤¿ÊÝ¾ãÁ´ÂÎ¤ÎºÆÀ°Íý¤¬É¬Í×¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ò¤â¤È¤Ë²È·×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÀ°Íý
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤½¤Î¤â¤Î¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½»Âð»ñ¶â¡¢¶µ°é»ñ¶â¡¢ÅöÌÌ¤ÎÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅªÊÌ¤ÎÀ°Íý¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î»ñ¶â¤ò²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤¹¤Î¤«¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ñ»º¤ò¡ÖÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»È¤¦ÌÜÅª¤´¤È¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡×¤¬¡¢¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï¤´É×ÉØ¤Î´õË¾¤äÉÔ°Â¤òÀ°Íý¤·¡¢½Ð»º¡¢½»Âð¹ØÆþ¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÊÑ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¾Íè¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²È·×¤ËÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ë»ñ»º¤ò¤É¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ½»Âð¹ØÆþ¤ÎÌÜ°Â¤ò¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤«¤é³ÎÇ§¤¹¤ë
½»Âð¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤«¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹ØÆþ¸å¤âÌµÍý¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð»º¸å¤ÎÆ¯¤Êý¤ä¶µ°éÈñ¡¢º£¸å¤ÎÀÑÎ©Í¾ÎÏ¤â´Þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï½»µï´ØÏ¢Èñ¤ò·î15Ëü±ßÁ°¸å¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÁ°Äó¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¶âÍø¿å½à¤äÊÖºÑ´ü´Ö¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»î»»¤¹¤ë¤È¡¢¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï5000Ëü±ßÁ°¸å¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¿å½à¤È¤·¤ÆÀ°Íý¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢½»Âð¤Ï²Á³Ê¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´õË¾¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä¹¤µ¡¢½»´Ä¶¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢Í½»»¤ò¾å¤²¤ëÁªÂò¤â½½Ê¬¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤Ë²È·×¤Ø¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡¢È¿ÂÐ¤ËÍ½»»¤òÍÞ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¸«Èæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢È½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Âð¹ØÆþ»þ¤Ë¤Ï¡¢Êª·ï²Á³Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ôÈñÍÑ¤ä¹ØÆþ¸å¤ÎÀ¸³èÍ½È÷»ñ¶â¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¼«¸Ê»ñ¶â¤ÎÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¶â¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤ì¤Ð¼ÚÆþ³Û¤äÍøÂ©ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤Ï¤Û¤«¤Î¼ÚÆþ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄã¤¤¶âÍø¤Ç¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤äÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¤¤¤Ã¤¿À©ÅÙÌÌ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆ¬¶â¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¼ÚÆþ³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊë¤é¤·¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë·ëº§¡¢½Ð»º¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ÈÂç¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¯»þ´ü¤Ï¡¢¼ê¸µ»ñ¶â¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤½¤Î¸å¤Î°Â¿´´¶¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤â¡¢½»Âð¹ØÆþ»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë½ôÈñÍÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¶â¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¹ØÆþ¸å¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¸½¶â¤ò¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹¤«¤ò¡¢¼ÚÆþÉéÃ´¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ê¸µ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò¸«Ä¾¤¹
¢ »ñ»º¤òÌÜÅª¤´¤È¤ËÀ°Íý¤¹¤ë
¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Î¶âÍ»»ñ»º¤òÌÜÅªÊÌ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡¢¶ä¹ÔÍÂ¶â¤ÈNISA¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ710Ëü±ß¤Î»ñ»º¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È·×¤ÎÅÚÂæ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢·ëº§ÈñÍÑ¡¢À¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¡¢½»Âð¹ØÆþ»ñ¶â¡¢¶µ°é»ñ¶â¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤È¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤¬ÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ª¶â¡×¤È¡Ö¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ª¶â¡×¤¬¾¯¤·¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»ñ»º¤òÃ»´ü¡¦Ãæ´ü¡¦Ä¹´ü¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ã»´ü¤Ï¡¢·ëº§ÈñÍÑ¤äÀ¸³èËÉ±Ò»ñ¶â¤Ê¤É¡¢¶á¤¤¾Íè¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤¢¤ë¤ª¶â¡£Ãæ´ü¤Ï¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶µ°éÈñ½àÈ÷¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ª¶â¡£Ä¹´ü¤Ï¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤ª¶â¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌò³ä¤òÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢½»Âð¹ØÆþ¤ä½Ð»º¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÈ½ÃÇ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇùÁ³¤È¡ÖÃù¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¶â¤Ë°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£ ¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ëè·î¤Î»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë
¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¤òÌÜÅª¤´¤È¤ËÀ°Íý¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ëè·î¤Î²È·×¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸÷Ç®Èñ¤Î·ÀÌó¥×¥é¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÎÁ¶â¡¢ÍøÍÑÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢Ëè·î·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤«¤ë¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¸³è¿å½à¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢·î2Ëü±ß¤Û¤É¸«Ä¾¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ã»´üÅª¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë»ñ¶â¤Ï¼ê¸µ¤Î»ñ»º¤ÇÏÅ¤¨¤ë¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢Ëè·î¤ÎÍ¾ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤Ë²ó¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿NISA¤ò·ÑÂ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âó³¤¤µ¤ó¤¬·î1Ëü±ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÑÎ©¤ò·î3Ëü±ß¤ËÁý³Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êº£¸åÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¶µ°é»ñ¶â¤äÏ·¸å»ñ¶â¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤·Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ ÊÝ¾ã¤Ïº£¸å¤Î²È·×¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÀ°Íý¤¹¤ë
ÊÝ¾ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤Î¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤È¤â°åÎÅÊÝ¸±¤Ë¤Ï²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º¤ä½»Âð¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Æþ±¡»þ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤Î»àË´¤äÄ¹´ü¤Î½¢¶ÈÉÔÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Î²È·×¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢À¤ÂÓ¼ýÆþ¤ÎÃæ¤ÇÂó³¤¤µ¤ó¤ÎÈæ½Å¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¯¡¢Æ¯¤±¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹°ú¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î²È·×Àß·×¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¾ÍèÅª¤Ë½»Âð¹ØÆþ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÃÄÂÎ¿®ÍÑÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î³èÍÑ¤âÁÛÄê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¾õ¤Ë¹ç¤Ã¤¿½¢¶ÈÉÔÇ½ÊÝ¾ã¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤ä½»Âð¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀáÌÜ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾Íè¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë·Á¤ÇÈ÷¤¨¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉÔ°Â¤Ê²È·×¡×¤«¤é¡Ö¸«ÄÌ¤·¤Î¤¢¤ë²È·×¡×¤Ø
¤´ÁêÃÌÅö½é¤Î¤ªÆó¿Í¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢½Ð»º¤ä½»Âð¹ØÆþ¡¢¾Íè¤Î¤ª¶â¤ËÂÐ¤¹¤ëÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤²È·×ÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡×¤òÀ°Íý¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¶ñÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î½»µïÈñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸å¤Î¶µ°éÈñ¤ä²È·×Á´ÂÎ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ°Â¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤´É×ÉØ¤Ç´ð½à¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÊª·ïÃµ¤·¤ò¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ñ»º¤òÌÜÅª¤´¤È¤ËÊ¬¤±¡¢Ëè·î¤Î»ñ¶â¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ãù¤á¤ë¡×¾õÂÖ¤«¤é¡¢¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¼Â»Ü¸å¡¢Î¤Èþ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ÇÄêÈñ¤â¡¢²æËý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À°¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·î2Ëü±ß¤ÎÍ¾ÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ýºÂ¤òÊ¬¤±¤ÆÀè¼è¤ê¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÍ¾¤Ã¤¿¤éÃù¤á¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÀè¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¡Ù·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¡ÖÃù¤á¤ë¡¦»È¤¦¡¦¼é¤ë¡×¤ÎÌò³ä¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢Ëè·î¤Î²È·×¤â²ó¤·¤ä¤¹¤¤·Á¤Ø¤ÈÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾Íè¤Î½Ð»º¤ä½»Âð¹ØÆþ¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÊÑ²½¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬¸«¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤´É×ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²È·×¤ÎÅÚÂæ¤òÀ°¤¨¤ëÂç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
ÃæÂ¼ Å¯µ¬¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¡¦¤Æ¤Ä¤Î¤ê¡Ë
¥Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥¤¥ó¥É»ö¶È³«È¯Éô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
Âç³ØÂ´¶È¸å¥Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥¤¥ó¥ÉÆþ¼Ò¡£2Ç¯ÌÜ¤ÇMDRT²ñ°÷¡¢FP¤È¤·¤Æ2000À¤ÂÓÄ¶¤ò»Ù±ç¡£¸½ºß¤Ï·Ð±Ä´ë²è¼¼¤Ç¶âÍ»¶µ°é¤Î¿·µ¬»ö¶È¤òÅý³ç¤·¡¢¡Ö¥Ö¥í¤Ã¤³¤ê¡×¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¡£Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¶âÍ»¶µ°é¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢ÍýÏÀ¤È¼ÂÌ³¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¡£
----------
¡Ê¥Ö¥í¡¼¥É¥Þ¥¤¥ó¥É»ö¶È³«È¯Éô¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ÃæÂ¼ Å¯µ¬¡Ë