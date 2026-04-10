揚げない“じゃがりこ風”おやつが話題 野菜そのまま罪悪感ゼロの神レシピ「絶対美味しい」「簡単に作れそう」
油で揚げずに手軽に作れてヘルシーな“じゃがりこ風”お菓子のレシピがインスタグラムに投稿され、再生回数88万件超え、1万6000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（9日午後2時時点）。
【写真一覧】「簡単に作れそう」罪悪感ゼロ！揚げない“じゃがりこ風”おやつの神レシピ
“ココロとカラダを満たすおやつ”を発信している、ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）が、食べ出したら手が止まらない人気のポテトスナック「じゃがりこ」を再現。「油で揚げずに野菜そのまま使うから罪悪感なく食べられる」と健康にも配慮したレシピを紹介した。
「余計な材料を入れないヘルシーな“じゃがりこ風”」「すごい楽しかったから、よかったら作ってみてね」と呼びかけた。作り方は以下の通り。
【材料（じゃがりこ約1箱分）】
じゃがいも（皮なし）120グラム、にんじん（皮なし）20グラム、米粉 大さじ2（共立推奨）、米油 小さじ1、塩 少々、こしょう 少々、乾燥パセリ 少々
【作り方】
1：じゃがいもは3センチ角に切り、にんじんはみじん切りにする。耐熱ボウルに入れてラップをして、レンチンする（600W 5分／500W 5分10秒 ※ラップは少し隙間をあけると◎）
2：オーブンを170度に予熱する。「1」のじゃがいもをマッシャーでつぶし、残りの材料をすべて加えて粉気がなくなるまでよく混ぜる。
3：絞り袋に入れ、好きな長さに絞る。170度のオーブンで30分焼く。少し冷まして完成。※絞り袋がなくてもOK！ラップで包んで棒状にして、切って成形できる。
この投稿に、ユーザーからは「これ、良いですね〜」「たべたいー！」「めっちゃいいですね 女子力高い」「絶対美味しい ぜひ作ってみたい」「じゃがりこ大好きです！簡単に作れそうでいいですね！やってみます」などの称賛の声が集まっていた。
【写真一覧】「簡単に作れそう」罪悪感ゼロ！揚げない“じゃがりこ風”おやつの神レシピ
“ココロとカラダを満たすおやつ”を発信している、ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）が、食べ出したら手が止まらない人気のポテトスナック「じゃがりこ」を再現。「油で揚げずに野菜そのまま使うから罪悪感なく食べられる」と健康にも配慮したレシピを紹介した。
【材料（じゃがりこ約1箱分）】
じゃがいも（皮なし）120グラム、にんじん（皮なし）20グラム、米粉 大さじ2（共立推奨）、米油 小さじ1、塩 少々、こしょう 少々、乾燥パセリ 少々
【作り方】
1：じゃがいもは3センチ角に切り、にんじんはみじん切りにする。耐熱ボウルに入れてラップをして、レンチンする（600W 5分／500W 5分10秒 ※ラップは少し隙間をあけると◎）
2：オーブンを170度に予熱する。「1」のじゃがいもをマッシャーでつぶし、残りの材料をすべて加えて粉気がなくなるまでよく混ぜる。
3：絞り袋に入れ、好きな長さに絞る。170度のオーブンで30分焼く。少し冷まして完成。※絞り袋がなくてもOK！ラップで包んで棒状にして、切って成形できる。
この投稿に、ユーザーからは「これ、良いですね〜」「たべたいー！」「めっちゃいいですね 女子力高い」「絶対美味しい ぜひ作ってみたい」「じゃがりこ大好きです！簡単に作れそうでいいですね！やってみます」などの称賛の声が集まっていた。