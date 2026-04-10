「揚げない・ヘルシー／じゃがりこ風」おやつレシピ（画像提供：ぽのさん @pono_gokigen10_recipe ）

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　油で揚げずに手軽に作れてヘルシーな“じゃがりこ風”お菓子のレシピがインスタグラムに投稿され、再生回数88万件超え、1万6000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（9日午後2時時点）。

【写真一覧】「簡単に作れそう」罪悪感ゼロ！揚げない“じゃがりこ風”おやつの神レシピ

　 “ココロとカラダを満たすおやつ”を発信している、ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）が、食べ出したら手が止まらない人気のポテトスナック「じゃがりこ」を再現。「油で揚げずに野菜そのまま使うから罪悪感なく食べられる」と健康にも配慮したレシピを紹介した。

　「余計な材料を入れないヘルシーな“じゃがりこ風”」「すごい楽しかったから、よかったら作ってみてね」と呼びかけた。作り方は以下の通り。

【材料（じゃがりこ約1箱分）】
じゃがいも（皮なし）120グラム、にんじん（皮なし）20グラム、米粉　大さじ2（共立推奨）、米油　小さじ1、塩　少々、こしょう　少々、乾燥パセリ　少々

【作り方】
1：じゃがいもは3センチ角に切り、にんじんはみじん切りにする。耐熱ボウルに入れてラップをして、レンチンする（600W 5分／500W 5分10秒　※ラップは少し隙間をあけると◎）
2：オーブンを170度に予熱する。「1」のじゃがいもをマッシャーでつぶし、残りの材料をすべて加えて粉気がなくなるまでよく混ぜる。

3：絞り袋に入れ、好きな長さに絞る。170度のオーブンで30分焼く。少し冷まして完成。※絞り袋がなくてもOK！ラップで包んで棒状にして、切って成形できる。

　この投稿に、ユーザーからは「これ、良いですね〜」「たべたいー！」「めっちゃいいですね　女子力高い」「絶対美味しい　ぜひ作ってみたい」「じゃがりこ大好きです！簡単に作れそうでいいですね！やってみます」などの称賛の声が集まっていた。