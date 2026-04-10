【ベルリン＝工藤彩香】ロシアがバルト３国（エストニア、ラトビア、リトアニア）への威嚇を強めている。

バルト海に面するロシアの原油輸出拠点に無人機で攻撃を続けるウクライナに、バルト３国が領空を使用させて支援しているとの疑念を深めている模様だ。

露外務省のマリア・ザハロワ報道官は８日の記者会見で、ロシアに敵対的な無人機の飛行に第三国が領空を提供すれば、「どのようなリスクにさらされるか十分に理解しているはずだ」とけん制した。露大統領報道官も３月３１日、対露攻撃のために空域を提供した場合は「相応の措置を講じざるを得ない」と述べた。

これらの発言の念頭には、バルト３国やフィンランドで起きたウクライナの無人機の墜落や領空侵入がある。３月２３日、リトアニア南部バレナで無人機が湖に墜落。２５日には、エストニア北東部オーベレで無人機が発電所の煙突に衝突して墜落したほか、ラトビア東部ドブローチナでも無人機が落ちた。２９日にはフィンランド南部コウボラで無人機の残骸が見つかった。

ウクライナは、バルト３国とフィンランドに謝罪。無人機がロシアへ飛行中に妨害電波を受け、バルト３国側にルートが意図的にずらされたと分析している。

ウクライナが狙うのは、ロシアの戦費を支える露産原油が積み出される露西部のプリモルスク港やウスチルガ港だ。ウクライナから北上し、ラトビアとエストニアの東部国境沿いを飛ぶのが最短の飛行ルートだという。バルト３国はウクライナに領空を使用させた事実はないとしている。

エストニア公共放送ＥＲＲは今月６日、エストニアが自国領空への侵入を避けるため無人機の航路を変更するようウクライナに要請したと報じた。バルト３国は、露側が今回の問題を口実に挑発行為に及ぶ事態を警戒しているとみられる。