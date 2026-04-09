どうしても迷ってしまう、お土産・手土産選び。特に旅行に出かけた際、帰りの時間でパッとセンスの良い手土産を選べたら便利ですよね。

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そんなあなたに朗報。今回JR東京駅「グランスタ東京」店長101人が“ガチ”で投票した「イチ推しBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜」が公開されました！

東京駅の赤レンガをモチーフにしたスイーツや、パン系に和菓子など、東京駅限定の人気スイーツが勢揃い。

実際に投票した店長さんたちの投票コメントととも、ランキングをチェックしていきましょう。

JR東京駅・グランスタ東京「イチ推しBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜」ランキング（※いずれもグランスタ東京限定）

＜10位＞キャラメルバターサンドイッチ 4個入 1,580円／(NO) RAISIN SANDWICH（改札内1F 吹き抜けエリア）

＜10位＞ グランスタ東京限定 キャラメルバターサンドイッチ 4個入 1,580円／(NO) RAISIN SANDWICH（改札内1F 吹き抜けエリア）【JR東京駅「グランスタ東京」イチ推しランキングBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜】

フードディレクターの平野紗季子さんがプロデュースする、実店舗はグランスタ店のみの人気商品。果実入りバタークリームとキャラメルを、発酵バターたっぷりのサブレでサンド。〈レーズン〉と〈ショコラアプリコット〉の2種入り。

●投票コメント（一部抜粋）

キャラメル好き、バターサンド好きの方はぜひ一度試していただきたいです。かわいいだけでなく、サクサクのクッキーとキャラメルの相性が抜群です。もらってうれしい、自信をもっておすすめできる商品です。（30代・男性）

＜9位＞チーズケーキサンド 1個 410円／Now on Cheese♪ Hello, Tokyo Station！（改札内1F 中央通路エリア）

北海道産の生クリームとオーストラリア産のクリームチーズを絶妙なバランスで合わせ、低温でじっくりと時間をかけて焼き上げ。なめらかな口どけのチーズケーキを、しっとり食感の特製サブレでサンドした一品。

※4個〜ボックス（無料）に入れられます。

●投票コメント（一部抜粋）

たっぷり入ったチーズはしつこくなく、口どけもなめらかで上品な味わい。手土産におすすめです。（40代・男性）

＜8位＞クレームブリュレタルト 4個入 950円／喫茶店に恋して。（改札内B1 銀の鈴エリア）

パリとろ食感がたまらない絶品ひと口ブリュレ。 バニラ香るプディング風クリームの表面を直火でパリッとキャラメリゼしてあり、割るとクリーム層の下からほろ苦いキャラメルソースがとろりとあふれ出す。

●投票コメント（一部抜粋）

パッケージのかわいさと一個あたりの満足感があり、お土産・プレゼントにぴったりです！ （20代・男性）

＜7位＞レミアムクロワッサンBOX 1箱（4個入）1,300円／Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND（改札内B1 スクエア ゼロエリア）

北海道産小麦と発酵バターを使用した、プレミアムクロワッサンの専門店です。素材の風味を大切に、店内厨房で丁寧に焼き上げています。職人技が光る「パリッ、サクサク」とした表面と、中は驚くほど「しっとり」とした極上の食感が楽しめます。

●投票コメント（一部抜粋）

一度食べたらまた食べたくなるおいしさでした。個人的には一番好きなクロワッサンです。（30代・女性）

＜6位＞Calbee+×東京ばな奈 じゃがボルダチップス 鰹と昆布のうまみだし味 4袋入 1,047円／じゃがボルダ（改札内1F 吹き抜けエリア）

鰹と昆布から取り切った、華やかに薫る“だし”の旨味を楽しめる味。厚切りポテトチップスに、凝縮したおいしさのしずくを吹きかける独自製法を採用し、外はパリッと、中はサクサク。粉（K）が（G）手（T）につきにくい仕様を実現。

●投票コメント（一部抜粋）

いつも行列で、ずっと気になっていました。実際に食べたら、おいしくて感動！ （30代・女性）

＜5位＞サンドクッキー ヘーゼルナッツと木苺 6個入 1,620円／COCORIS（改札内1F 中央通路エリア）

“木の実“をテーマにしたスイーツ専門店の看板商品。スペイン産ミルクチョコレートと香ばしいオリジナルクッキーで、濃厚なヘーゼルナッツペーストと風味豊かな木苺ペーストをサンド。

●投票コメント（一部抜粋）

・定番中の定番。出張や旅行のお客さまからオススメを聞かれた時は、COCORISさんをお伝えしています。 （30代・男性）

・お土産でこれを買っておけば、間違いない！（30代・男性）

＜4位＞東京レンガぱん4個パック 1箱 1,660円／東京あんぱん豆一豆（まめいちず）（改札内1F 京葉ストリートエリア）

東京駅丸の内駅舎を象徴する赤レンガを、そのままのサイズで再現した名物あんぱん。小豆を練り込んだ風味豊かなパン生地の中には、赤練り餡の層と白餡を絶妙にブレンドした「特製オリジナルクリーム」が、二層構造でたっぷりと詰まっている。

●投票コメント（一部抜粋）

・某アイドルも大好きという、ほどよい甘さで飽きない味。どの世代に渡しても、喜ばれる手土産です。（30代・男性）

・家族も気に入っている商品。あんことクリームの両方の味が楽しめるのも良いです。（40代・男性）

＜3位＞メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入 2,500円／ザ・メープルマニア（改札内1F 吹き抜けエリア）

＜3位＞ グランスタ東京限定 メープルクッキー詰合せ缶 2種各7枚入 2,500円／ザ・メープルマニア（改札内1F 吹き抜けエリア）【JR東京駅「グランスタ東京」イチ推しランキングBEST10〜手土産（スイーツ）部門〜】

不動の人気を誇る「メープルバタークッキー」と、グランスタ限定の「メープルショコラクッキー」を詰め合わせた限定缶。ブランドロゴを大胆に配した高級感漂う黄金の缶は、東京土産にも最適。

●投票コメント（一部抜粋）

・東京駅といえば！のスイーツ。ひと口食べれば、メープルの香りが口いっぱいに広がり、しあわせな気分になります。ほどよい甘さで飽きない味。どの世代に渡しても、喜ばれる手土産です。（30代・女性）

・家族も含め大好きでよく購入します。お土産に渡しても、とても喜ばれます。（40代・男性）

＜2位＞東京鈴もなか（4袋入） 1箱 1,350円／香炉庵 KOURO-AN（改札内B1 銀の鈴エリア）

香ばしい鈴型のもなかに、上品で甘さ控えめなこし餡と、もっちりとして柔らかな求肥を贅沢に閉じ込めた、和菓子の定番人気商品。

●投票コメント（一部抜粋）

・和菓子の手土産をお客さまに聞かれた際、“銀の鈴”をモチーフにした、香炉庵さんの商品をおすすめしています。口に入れると餡のやさしい甘さと最中の香ばしさが広がり、さらにモチっとした求肥がたまらない！！あっという間に1袋なくなってしまいます。季節限定の餡もあるので、さまざまな味が楽しめます。かわいいパッケージで自分の旅の思い出に、贈り物にもピッタリです！（30代・女性）

・お土産として実際に渡すと、最中のかわいらしい見た目と甘さ控えめのおいしいあんこで、大好評でした。（50代・男性）

・鈴型の一口サイズが可愛らしく、上品な甘さのこしあんと求肥がおいしかったです。箱に鈴が付いているのもかわいいので、お土産に渡すといつも喜ばれます。（50代・女性）

＜1位＞クラフトフィナンシェ（プレーン） 1個 300円 ／Brick bake bakers by Pâtisserie ease（改札内B1 銀の鈴エリア）

話題のシェフパティシエ・大山恵介氏が手掛けるブランドの人気商品。東京駅の赤レンガをモチーフにした象徴的なフォルムに、焦がしバターのコクとアーモンドの香ばしさを凝縮。ひと口ごとに広がる「カリッ」とした軽やかな食感と、ふんわり溶けるような口どけが味わえる。※ボックス（小）は別途70円で、最大2個を詰められる。

●投票コメント（一部抜粋）

・ふわっとした生地で食感が良く、バターの香りもしっかり感じます。プレーンのほか、さまざまな見た目も華やかなフレーバーがあるので、詰め合わせてお土産にもおすすめです。（20代・女性）

・外はカリッと、中はじゅわっとしていて、とても好みのフィナンシェ！（20代・男性）

・差し入れでいただいた時に初めて食べました。とてもおいしかったです。（40代・男性）

・焼き上がりのほんのり甘い香りが「食べたい！」と我慢できず、自分のおやつ・ご褒美に買ってしまいます。（30代・女性）

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いかがでしょうか。いずれも人気の手土産ばかり、ここから選べば間違いナシ！

お土産・手土産に迷ったら、ぜひ参考にしてみてくださいね。

※「店長101人のガチ投票！イチ推しBEST10」ランキングは、2月16日（月）〜2月23日（月・祝）の期間、グランスタ東京・丸の内に在籍するショップの各店長を対象とした任意投票の結果に基づく（回答者：101名、自社及びグループ会社以外の商品に投票）。

対象は、年間を通して販売しているグランスタ東京限定販売商品より選出（期間限定商品は対象外）、一部対象外のショップがある。

催事等で対象施設以外の場所で販売される場合がある。

各ショップ1アイテムのみの選出。

掲載コメントは、投票いただいた各ショップ店長個人の感想によるもので、味の感じ方などについては個人差がある。