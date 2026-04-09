ロフトの韓国コスメフェス2026♡春夏トレンド670種をチェック

韓国コスメ好きにはたまらないイベントが今年も開催♡ロフトの人気企画「Kコスメフェスティバル2026SS」では、トレンド感あふれるメイク・スキンケア・ヘアケアなどが大集結します。春夏にぴったりの軽やかな使用感やツヤ感アイテムが豊富に揃い、新しい自分に出会えるチャンス。今注目の韓国美容アイテムをチェックしてみてください♪

話題のメイクアイテム♡

注目は「Laka サンシールドグローイーチーク」（各1,980円税込）。SPF50+PA++++でUV対策しながらツヤ肌を演出。

「ENTROPY スライドアップ ドウチーク」（各1,760円税込）はガジェットのようなパッケージも魅力。

「ロムアンド ジューシーフラッシュリップオイル」（各1,485円税込）はぷるんとした唇に仕上げ、「hince ラディアンスUVルースパウダー」（2,200円税込）は輝きのある肌へ導きます。

クリアラスト×ハローキティ♡レトロ可愛い限定コスメが登場

スキンケア＆ヘアケアも充実

「Dr.G クールスージングジェリーミスト」（1,540円税込）はひんやり感が心地よい美容液ミスト。

「MENOKIN 30秒クイックバブルマスク」（各1,980円税込）は手軽にうるおいケアができる注目アイテムです。

さらに「MOTON ヘア＆ボディミスト」（2,200円税込）や「moev アヌカチンシャンプー」（1,980円税込）など、香りやツヤを楽しめるアイテムもラインナップ。

イベント＆販売情報

開催期間は2026年4月18日（土）～5月29日（金）。全国のロフト店舗およびロフトネットストアで展開されます。

全670種類（うち先行販売415種類）の豊富なアイテムが揃い、店舗ごとに異なるラインナップも楽しめるのが特徴です。

韓国美容を楽しむチャンス

ロフトの韓国コスメフェスは、最新トレンドを一度にチェックできる特別なイベント♡気軽に試せるアイテムも多く、自分にぴったりのコスメを見つける絶好の機会です。

春夏に向けて美容をアップデートしたい方は、ぜひ足を運んでみてください♪