農業の担い手を育成しようと横手市が運営している「よこて農業創生大学校」の入校式が行われました。



研修生たちは、農業産出額で県内トップを走る横手市で学びを深めながら、2年後の就農に向けて歩みを進めます。



地域の基幹産業である農業の担い手を育成しようと横手市が運営している「よこて農業創生大学校」。



今年は、地元・横手市出身の佐藤歩子さんと、埼玉から移住した小島一真さんの2人が入校します。





横手市 髙橋大市長「果樹・稲作・畜産、様々な分野においてトップレベル、トップクラスの生産量技術を誇っているそういったところでございます」「ゆくゆくはこの横手市の農業を引っ張るリード役として、活躍していただく、そういう姿を思い描いてこの場を大事にしていただきたい」横手市十文字町出身の佐藤さんは、高校を卒業後、秋田を離れていましたが、実家の農業を継ぐために、去年ネイリストの仕事を辞め、東京から横手市に戻ってきました。横手市出身 佐藤歩子さん「家の田畑を守るとともに、地域の農業を未来につなげていく一人として成長し、地域に信頼され必要とされる農業者を目指して、向上心を持って頑張ります」営業職のサラリーマンだった小島さんは、埼玉の実家のコメづくりを手伝う中で、もっと大規模な農業に挑戦したいと思い、妻の親戚がいる横手市雄物川町に移住し、就農を目指しています。埼玉から横手市に移住 小島一真さん「移住者として周りの方たちからも信頼を得られるよう、真剣にまっすぐに農業に対して向き合い精進していきます」2人は、午後から早速、アスパラの収穫作業を体験しました。これから2年間、栽培の基礎をはじめ、マーケティングから販売、それに経営まで、農業について幅広い知識を身につけます。担い手不足に加え、不安定な世界情勢を背景に食糧生産の重要性が増す中、研修生たちは、農業産出額で県内トップを走る横手市で学びを深めながら、2年後の就農に向けて歩みを進めます。※4月9日午後6時15分のABS news every.でお伝えします