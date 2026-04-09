篠田麻里子、小学生になった長女との親子ショット披露「絵画のような美しさ」「洗練されたお洒落スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の篠田麻里子が4月7日、自身のInstagramを更新。小学生になった長女との2ショットを公開した。
【写真】40歳元AKB「絵画のような美しさ」小学生になった長女との親子ショット
篠田は「今日から小学生 あっという間だなぁ...」とつづり、フォトグラファーの松川まき氏が撮影したことを添えて、親子ショットなどをを投稿。満開の桜を背景に、白のセットアップ姿の篠田が、ベージュのワンピースを着た長女と顔を寄せ合う様子や、ハグをする姿、長女の後ろ姿などがおさめられており、入学式当日に撮影されたものと思われる。篠田は「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と、新生活をスタートさせる長女への願いも記している。
この投稿には、祝福の言葉とともに「あっという間ですね」「親子で見つめ合う姿が絵画のような美しさ」「洗練されたお洒落スタイル」「写真がどれも幻想的で素敵」「娘さんへの愛情がたっぷり」「美人さんが2人」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元AKB「絵画のような美しさ」小学生になった長女との親子ショット
◆篠田麻里子、小学校入学の長女と2ショット
篠田は「今日から小学生 あっという間だなぁ...」とつづり、フォトグラファーの松川まき氏が撮影したことを添えて、親子ショットなどをを投稿。満開の桜を背景に、白のセットアップ姿の篠田が、ベージュのワンピースを着た長女と顔を寄せ合う様子や、ハグをする姿、長女の後ろ姿などがおさめられており、入学式当日に撮影されたものと思われる。篠田は「たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と、新生活をスタートさせる長女への願いも記している。
◆篠田麻里子の投稿に反響
この投稿には、祝福の言葉とともに「あっという間ですね」「親子で見つめ合う姿が絵画のような美しさ」「洗練されたお洒落スタイル」「写真がどれも幻想的で素敵」「娘さんへの愛情がたっぷり」「美人さんが2人」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】