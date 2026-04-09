南沙良、美脚透けるシックな黒ドレス姿「上品で素敵」「見とれてしまう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/09】女優の南沙良が4月7日、自身のInstagramを更新。透け感のあるドレス姿を披露し、注目を集めている。
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「スタイル抜群」美脚透けるシースルードレス姿
南は、自身が出演するDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」の舞台挨拶に参加したことを報告し、黒のドレス姿を複数枚投稿。胸元には繊細なレース装飾が施され、スカート部分は色白な脚がのぞくシアー素材となっており、上品な立ち姿を披露している。
同作は人気コミックを実写化した復讐屋を営む男たちを描くクライムサスペンス。亀梨和也が古書店を営む復讐屋のトラ、窪塚洋介が復讐屋のカモを演じており、南は依頼人として古書店を訪れて復讐屋の手伝いをすることになった奈々子役を務めている。
この投稿には「スタイル抜群」「上品で素敵」「透明感すごい」「似合いすぎ」「大人っぽい」「見とれてしまう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新垣結衣の後輩23歳女優「スタイル抜群」美脚透けるシースルードレス姿
◆南沙良、美しい脚際立つドレス姿公開
南は、自身が出演するDMM TVオリジナルドラマ「外道の歌 SEASON2」の舞台挨拶に参加したことを報告し、黒のドレス姿を複数枚投稿。胸元には繊細なレース装飾が施され、スカート部分は色白な脚がのぞくシアー素材となっており、上品な立ち姿を披露している。
◆南沙良の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「上品で素敵」「透明感すごい」「似合いすぎ」「大人っぽい」「見とれてしまう」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】