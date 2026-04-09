Image:ankerjapan.com

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、4月10日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。

本日2026年4月9日は、スマートディスプレイの搭載とスイングプラグを採用したAnker（アンカー）の新商品「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」が、お得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/約180度折りたたみ式プラグ】iPhone MacBook Air その他各種機器対応 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 3,990円 （クーポン利用で20％オフ：4月15日23時59分まで） 楽天で見る PR PR

Ankerの新商品「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」が20％オフ！ 本日発売で早速のお買い得

本日4月9日に発売開始した、Anker（アンカー）の「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）」が早くもクーポン利用で20％オフとお得に登場しています。

USB-C×1ポートを備え、最大45W出力で急速充電が可能です。接続したiPhoneバッテリー残量に応じて自動で出力を最適化。大切なスマートフォンを保護しながら、効率的に急速充電できるのは安心です。

充電中のデバイス温度を通常より低く保つ、TÜV認証の「Care Mode」機能も便利。発熱を抑え、スマホのバッテリー寿命も長持ちしますよ。

出力や充電の進行状況がわかる「スマートディスプレイ」が特長。iPhoneのモデル名も自動表示

注目すべきは、充電状態がひと目でわかる「スマートディスプレイ」。

独自のカスタムAIチップにより、Anker史上で初めてiPhone（15〜17シリーズなど）のモデル名を表示したり適切な出力を自動調整。本体温度や充電の進行状況なども、リアルタイムでわかりますよ。

画面のデザインは20種類以上と多彩。充電状況に応じてキャラクターの表情や演出が変わり、視覚的にも楽しめます。

コンパクトながらスイングプラグ式で持ち運びにも便利。家具やテーブルの裏でも使えます

角度調整が自由自在な「スイングプラグ」を採用。プラグ部分が90°と180°（真後ろ）に回転し、他のコンセントと干渉しにくく、場所を選ばずに使えるのもポイントです。

プラグの根元は通電部に触れにくい保護構造となっており、安全面にも配慮されています。

高出力ながら約36mm×36mm×40mmとコンパクトで、カバンに入れての持ち運びもラクラク。日常使いから出張・旅行でも使いやすいUSB急速充電器です。

Anker Nano Charger (45W, Display, スイングプラグ) ブラック USB PD USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/約180度折りたたみ式プラグ】iPhone MacBook Air その他各種機器対応 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 3,990円 （クーポン利用で20％オフ：4月15日23時59分まで） 楽天で見る PR PR

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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