お笑いコンビ、大自然のロジャー（38）が9日、自身のXを更新。コンビ解散を発表した。

ロジャーは「一読していただけると幸いです」とポストし、あわせて「ご報告」と題した文書をアップ。「この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と報告した。

また「しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。これまで10年間、本当にありがとうございました。直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます」。さらに「また、諸事情により解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねておわび申し上げます」と謝罪した。

コンビとしては「4月12日の劇団前野の500円ミュージカル『小さい、人魚姫のん』こちらのイベントで最後の舞台になります」とし、今後については「芸人としての活動は続けていく予定です」とつづった。

最後は「改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様本当にありがとうございました」と結んだ。

大自然はしんちゃんとロジャーによるコンビで、2015年に結成された。8日放送のTBS系「水曜日のダウンタウン」の企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」にも出演していた。