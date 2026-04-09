ガールズグループHearts2Heartsが9日、都内で「『2aN SCHOOL in TOKYO』オープン記念イベント」に登壇した。

韓国のメイクアップブランド「2aN」が4月10日から19日まで、東京・表参道で期間限定の体験型ポップアップイベントを開催。自分だけのチークが作れる企画など、限定のコンテンツが登場する。

グループはアンバサダーを務め、リーダーのジウ（19）が「東京で、日本の皆さんにごあいさつできて、本当にうれしいです」と日本語であいさつ。

メンバーも同ブランドのチークを使用しており、ユハ（18）は「ステージに上がる時には必ず使います。桃のように美しいカラーで、カメラ写りがとてもよくなります」とアピールした。

メンバーもそれぞれオンリーワンのチークを作成し、ステラ（18）は「ブロンドヘアに合う色を選びました」、エイナ（17）は「清純なメークをしたいので落ち着いた色を選びました」とそれぞれこだわりを話した。

ジウがグループを代表して「『2aN』のミューズとして日本の皆さんにお会いできてありがたい時間でした。これからも私たちHeartsへの応援、よろしくお願いします」と日本語でメッセージを送った。