6月26日に公開されるスティーヴン・キング原作映画『ロングウォーク』の予告編とメインビジュアルが公開された。

参考：『ロングウォーク』公開日が6月26日に決定 少年たちのデスレースを捉えた場面写真も

1970年代から小説家としてデビューして以降、世に送り出した作品の数多くが映像化されてきたキング。本作はそんな彼が大学在学中にリチャード・バックマンの名義を使用して執筆した作品であり、完成した時期からすると1974年『キャリー』よりも前に存在していた事実上の長編初執筆作とも言われている『死のロングウォーク』を映画化したもの。

戦争によって国家が分断された近未来のアメリカ。困窮する社会への光として、そしてかつての栄光を取り戻す為の一歩として、国をあげて開催される競技“ロングウォーク”。ただひたすらに歩き続けるだけで破格の賞金と願いを1つ叶える権利を獲得できるこの祭典に、選ばれし50人の若者が挑戦する。「時速4.8kmをキープすること」「速度を下回り警告を受けないこと」「最後の一人になるまで歩き続けること」。この勝者になるためのルールの裏に、休息も睡眠も救いも存在しない。3つ警告を受けると即死の状況下で臨む、地獄の一本道の先に待ち受けるのは希望か、絶望か。

監督を務めたのは、『ハンガーゲーム』シリーズのフランシス・ローレンス。社会全体を支配し、この“競技”を執り仕切る鬼少佐役を『スター・ウォーズ』シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが演じた。

映画『ロングウォーク』予告編 公開された予告編には、参加者たちが極限まで追い詰められていく様子と、彼らを鼓舞し闘争心をかき立てる鬼少佐（マーク・ハミル）の姿が映し出されている。「君らの歩みは全米中継される。その姿を通じ、栄光を呼び覚ます」と語る少佐の表情には、自慢げな笑みが浮かぶ。靴紐を結ぶために立ち止まった参加者には即座に“警告”が発せられ、疲弊して転んでしまった者にも容赦なく“警告”が下される。足が折れても、参加者同士の喧嘩で突き飛ばされても、歩みを止めることは許されない。最初こそ仲睦まじく会話を交わしていた若者たちは、隣を歩いていた者が次々に倒れていく様子を目の当たりにし、次第に絶望へと追い込まれていく。

あわせて公開されたメインビジュアルには、死を彷彿とさせる骸骨が参加者たちの背後から迫る姿が描かれており、逃げるように前へと歩く参加者たちの疲弊しきった様子が切り取られている。

また、扶桑社より原作小説『ロングウォーク』（旧題：死のロングウォーク）の復刊が決定し、5月15日に発売される。さらに、“スティーヴン・キングムービーガイド”の発売も決定しており、一部の映画館および通販サイト・松竹ストアにて5月1日より販売が開始される。（文＝リアルサウンド編集部）